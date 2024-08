Savona, il presidente Alberto Cirio in Provincia: “Piemonte retroporto naturale del sistema portuale ligure”

Provincia. Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, su invito del Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, nel pomeriggio di ieri, 1 agosto 2024, ha incontrato personalmente Gerardo Ghiliotto, Presidente dell’Unione Utenti del Porto di Savona-Vado, Giorgio Blanco, Presidente dei Terminalisti Portuali, Diego Vernazza, Presidente della Sezione Territoriale di Vado Ligure dell’Unione Industriali, Caterina Sambin, Presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Fabrizio Conni, Referente dei Servizi Tecnici Portuali e Cristoforo Canavese, ex Presidente dell’Autorità Portuale di Savona, ed oggi membro e Referente per Savona del Comitato Portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

“La continuità territoriale e la condivisione di molteplici obiettivi di sviluppo economico, che da sempre legano il territorio savonese alla Regione Piemonte, sono solo le basi di una strategia condivisa che voglia puntare a competere significativamente in Europa e nel mondo – si legge in una nota della Provincia -. Questa macroarea, attraversata da diversi corridoi e reti Ten-T, vanta già grandi numeri nella logistica internazionale e punta al consolidamento della collaborazione interregionale tra istituzioni, operatori e portatori di interesse nelle svariate sfaccettature delle tematiche coinvolte: sviluppo e manutenzione della rete infrastrutturale autostradale e stradale, grandi opere, monitoraggio di interventi, cantieri e servizi per il sistema dell’autotrasporto, concorrenza e competitività, digitalizzazione e logistica “green” per la sostenibilità ed efficienza della supply chain, riducendo al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.Strumento chiave di coesione del territorio, nel movimento ed interscambio delle merci, il dialogo sulla logistica tra Piemonte e Provincia di Savona non può prescindere dal mondo della portualità e dal rafforzamento della partnership con e tra i principali attori locali del settore”.

“Riuscire a fare rete e dare attuazione alla continuità logistica giustamente invocata dai nostri operatori e territori è ormai una priorità indifferibile,” ha dichiarato il Presidente Olivieri al termine dell’incontro. “Urge intervenire concretamente sulle infrastrutture, sia stradali, come l’annosamente atteso collegamento Carcare-Predosa, con adeguati e necessari caselli di accesso, sia ferroviarie, attraverso ottimizzazione e potenziamento delle linee esistenti. Ciò al fine di permettere ad operatori e scali portuali savonesi di servire, nel modo reciprocamente più vantaggioso e funzionale, l’imponente traffico merci, da e per il Piemonte, che si sta sempre più imponendo sul mercato in termini di insediamenti e capitali investiti, ma che, ancora troppo spesso, trova nel Tirreno se non addirittura nell’Adriatico, il suo più conveniente snodo portuale.”

L’interesse della Regione Piemonte a perseguire concretamente una collaborazione transregionale che favorisca un dialogo fattivo tra istituzioni e componenti private del mondo industriale e della logistica è stato non solo confermato dal Presidente Cirio, ma sarà al centro di un prossimo appuntamento che, nell’immediato arrivo dell’autunno, potrà riunire proprio a Savona tutti gli stakeholders più strategici sia da un punto di vista istituzionale che operativo.

“Il Piemonte è il retroporto naturale del sistema portuale ligure e con le sue aree può garantire alla Liguria gli spazi e lo sviluppo delle attività retroportuali e logistiche sempre più strategiche per far crescere i volumi delle merci gestite dalle banchine. Per questo, nei mesi scorsi abbiamo avanzato la richiesta di entrare a far parte della governance dei porti liguri e oggi, durante l’incontro organizzato dalla Provincia di Savona, abbiamo fatto il punto sulle potenzialità di connessione e sviluppo tra la Liguria e il Piemonte, e in particolare tra l’area Savonese e quella adiacente del Cuneese, senza dimenticare l’Alessandrina che, grazie al completamento del Terzo Valico, è un tassello fondamentale del disegno della macroregione. Nel mese di settembre organizzeremo una visita al Porto di Savona con gli assessori Bussalino e Gabusi per proseguire questo percorso di collaborazione,” ha concluso il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Di seguito il commento di Angelo Vaccarezza: “Un grande passo avanti ieri per il territorio della Regione Liguria e della Regione Piemonte: l’incontro organizzato dal Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri. Ringrazio Alberto e Franco, amici di lunga data, per la disponibilità e la presenza della giornata. Il tavolo di ieri, ha generato l’impegno da parte del presidente Cirio, di organizzare il prossimo autunno, un incontro al Porto di Savona con gli Assessori Regionali piemontesi Marco Gabusi con deleghe a trasporti e opere pubbliche e Enrico Bussalino con deleghe a logistica e infrastrutture strategiche”.

“Gli argomenti che verranno affrontati sono fondamentali per il nostro territorio: dai caselli di Bossarino e Millesimo, alla Carcare Predosa, dal ribaltamento del casello di Albisola agli interventi sulla rete ferroviaria Savona Torino. Tematiche importanti, la base per lavorare in un’ottica di continuità di collaborazione per una strategia di sviluppo condivisa, che porti le nostre Regioni a essere competitive al di là dei confini nazionali”, ha concluso Vaccarezza.