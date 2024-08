Savona, il Grande Ferragosto a casa degli Amici dello Scaletto: ecco chi sono e cosa fanno

Savona. La festa del Grande Ferragosto di Savona, in programma questa sera 14 agosto, è l’occasione per fare il punto da parte dell’associazione Amico dello Scaletto Furnaxi, che conta 200 soci.

Spiega il presidente Gianni Bennati: “Il nostro sodalizio nasce nel 2008 e si propone di tutelare e valorizzare lo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, al fine di perpetuare i valori culturali e storici legati alla pesca e alle attività marinare, nonché diffondere le conoscenze professionali, artigianali, lessicali e linguistiche legate alla cultura e alla storia del Burgu Furnaxi”.

Prosegue Bennati: “L’associazione organizza moltissime iniziative, come corsi di canoa per ragazzi, benedizione in mare delle imbarcazioni con Assonautica, giochi sull’arenile per giovanissimi e gare di scacchi”.

Conclude il presidente: “Molto importante il progetto ‘Pesca e tradizioni marinaresche’, rivolto alle scuole primarie savonesi. Infine, collaboriamo con il Comune per mantenere il decoro sulla spiaggia e speriamo di poter usufruire di un locale allo Scaletto per migliorare ancora le nostre attività”.