Savona, il consigliere Pozzo (Più Europa): “Città anziana, serve attenzione nella programmazione socio sanitaria da parte di Asl2”

Savona. “Savona la città più anziana in una Regione anziana deve avere una attenzione nella programmazione sanitaria e socio sanitaria da parte della nostra Asl. Penso ad esempio che la programmazione delle case di comunità che vedono una assenza completa nel levante savonese, una sola casa di Comunita a SV e tre case di comunità nel Ponente oltre ovviamente alla Val Bormida , siano state pensate in base ai contenitori disponibili piuttosto che ai flussi d’utenza e che SV rimarrà compressa nella risposta al bisogno anche dal flusso che viene dal levante e quindi si produrrà un necessario pendolarismo (a cui già oggi assistiamo) che se rappresenta un disagio per tutti i cittadini, per gli anziani risulta particolarmente problematico”. Lo dichiara il consigliere comunale Marco Pozzo della lista Riformiamo Savona (Più Europa).

“Penso alle dimissioni precoci dall’ospedale spesso troppo precoci che portano a intasare i pronti soccorsi dopo pochi giorni con un nuovo accesso. Gli accessi inappropriati ci saranno sempre se i cittadini non hanno una alternativa di una risposta veloce ad un bisogno emergente di salute. Credo che i posti di riabilitazione siano quantitativamente pochi e non utilizzati al massimo vista la grande mole di lavoro dei reparti di chirurgia della mano e dell’ortopedico”.

“E veniamo al tema in discussione in questi giorni: le strutture per anziani e le rett – prosegue -. Sappiamo che la Regione finalmente dopo anni e anni di assenza su questo tema con l’Assessore Gratarola ha fatto un lavoro organico di revisione del sistema tariffario. Sono stati stabiliti costi standard e previsto un piano di adeguamento triennale anche per rispettare i LEA nazionali in parte inapplicati nella nostra Regione. L’aumento dei costi e i rinnovi contrattuali di settore richiedono un aumento delle tariffe ma sulle quote a carico delle famiglie ci sono indicazioni ben precise nella delibera 640 e nella nota delle Asl. Indicazioni che oggi l’Assesore richiama ad una altra interpretazione”.

“Se le regole della delibera sono scritte diversamente dalle intenzioni, allora si rifaccia la delibera e non a voce venga detto il contrario. Se le intenzioni reali sono quelle espresse .. si trovino degli accordi territoriali per una applicazione graduale per le situazioni che hanno rette inferiori a Savona e in tutto il comprensorio , l’impatto dell’aumento per le famiglie e’ troppo forte e c’è un rischio reale di ricaduta sulla spesa dei Comuni che mi risulta non siano stati coinvolti con un problema di metodo grave. Per concludere chiedo alla dirigenza della Asl e all’Assesore competente del Comune di promuovere accordi territoriali e che il Comune di Savona verifichi la situazione dei suoi pagamenti alle varie strutture che applicano oggi cifre superiori, abbassando il contributo comunale alla quota indicata dalla delibera regionale , tramite una verifica ed un monitoraggio degli uffici comunali”, conclude.