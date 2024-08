Savona, il 23 e il 24 agosto torna “Desbarassu”

Savona. Torna l’edizione estiva di Desbarassu: un’occasione di shopping per vestire queste ultime settimane di caldo e sole con capi di abbigliamento, accessori e non solo, acquistati a prezzi scontati prima di tuffarsi nella nuova stagione.

La manifestazione ritorna a grande richiesta grazie alla regia di Ascom Confcommercio delegazione di Savona con la collaborazione del Comune, e anche questa volta coinvolge tantissime attività che aderiscono con entusiasmo a queste giornate di promozioni e sconti per la clientela.

Le date dell’edizione estiva sono venerdì 23 e sabato 24 agosto 2024, durante le quali alcune attività offriranno anche un orario continuato.

“Si tratta dell’ultimo atto dei saldi, a chiusura di una stagione estiva arrivata in ritardo e che ancora vede la provincia accogliere numerosi turisti – interviene Laura Chiara Filippi, presidente Ascom -. Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale sia per i nostri associati, che a fine stagione possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti sia per i vacanzieri, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale. Quest’anno abbiamo ampliato moltissimo l’investimento per la campagna pubblicitaria in città, ma anche nel vicino Piemonte e verso Genova per attirare un pubblico sempre maggiore”.

“Come sempre l’amministrazione comunale è felice di supportare le iniziative che mirano alla promozione del commercio – dichiara l’assessore Elisa Di Padova -. Anche in questa occasione abbiamo previsto di ampliare di mezz’ora il parcheggio gratuito in piazza del Popolo: la prima ora di posteggio, dunque sarà interamente free al fine di incentivare l’afflusso di clienti anche dalle zone fuori dal centro e dai comuni limitrofi. Speriamo sia l’occasione per far conoscere i nostri negozi oltre che la città anche agli occhi di chi viene da fuori: Savona ha molto da offrire”.