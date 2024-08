Savona, audizione dei vertici di Asl2 in commissione: “Ridotte le liste d’attesa, case di comunità collaudate entro febbraio 2026”

Savona. Audizione in commissione consiliare a Savona dei dirigenti di Asl2. Tra le preoccupazioni espresse da sindaco, assessori e consiglieri “il tentativo di accorpamento tra Asl1 e Asl2”, “la mancata disponibilità per le visite medico-sportive”, “le liste di attesa sia per la diagnostica che per gli interventi”, “la mancanza di personale”.

“Non è nei piani un accorpamento delle due Asl – rassicura il direttore generale Michele Orlando -. Solo la senologia chirurgica è una struttura unica. Le breast unit – aggiunge – non vengono accorpate, solo l’equipe chirurgica opera in entrambi gli ambiti. Vogliamo puntare su ostetricia. Abbiamo assistito a una fuga delle nascite, un percorso di nascita unico è un modo per riavvicinare i professionisti e i cittadini”.

“Il potenziamento dell’elicottero di notte dà garanzia di risposta in tempi veloci anche nelle zone interne”, ha ricordato Orlando.

Sulle liste di attesa “abbiamo fatto notevoli passi avanti – prosegue Orlando -, abbiamo risolto il problema delle ecografie e delle tac, ridotto quelle della mammografia e stiamo riducendo gastro e colon. Abbiamo ancora difficoltà sulle risonanze”

L’Asl savonese conta 4mila dipendenti: “Abbiamo assunto 240 infermieri, stiamo procedendo alle assunzioni degli Oss che sono fondamentali per i reparti di degenza. Dobbiamo elevare la qualità e lavorare sulla formazione dopo le assunzioni”.

“In un momento di crisi economica – sottolinea Orlando -, non abbiamo ridotto alcun servizio. Dopo due anni durante i quali abbiamo avuto maggiori risorse, poi il governo è tornato di nuovo indietro. Abbiamo puntato molto sull’oncologia”.

Le case di comunità saranno collaudate entro febbraio 2026: “Abbiamo tempo fino a dicembre per finire i lavori iniziati e tutte le case sono già in cantiere. La prima sarà quella di Albenga”, aggiunge il direttore sociosanitario Monica Cirone.