Savona: aggressione alla Rocca di Legino, ma il ferito rifiuta con ostilità i soccorsi

Savona. Alone di mistero su quanto accaduto a Savona, nella serata odierna (2 agosto). L’unica cosa certa è che, alle 23, si è verificata un’aggressione, probabilmente in seguito ad un diverbio, alla Rocca di Legino.

E uno dei due contendenti ha avuto la peggio, riportando una ferita evidente al petto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di sanitari e forze dell’ordine: sul posto, ambulanza della croce Oro Mare di Savona, l’automedica del 118 e la polizia di Stato.

Nonostante svariati tentativi, però, non c’è stato verso per i soccorritori di riuscire a raggiungere il ferito, che li ha allontanati a più riprese, in modo ostile e aggressivo.

Di conseguenza, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Restano ora da chiare le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto.