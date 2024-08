Savona, a Villa Cambiaso una settimana dedicata a gourmet, umorismo e bellezza

Savona. Settimana dedicata al gourmet, all’umorismo e alla bellezza in Villa Cambiaso.

Si inizia mercoledì 7 agosto con un “Aperitivo Gourmet” dedicato ai palati più raffinati. I piatti saranno preparati da Gianfranco Rossino, Chef del ristorante savonese Bino, che affiancherà alle sue “creazioni” i vini del produttore piemontese Enrico Serafino.

Il Ristorante Bino, inserito nel contesto del Museo della Ceramica, ha la particolarità di esaltare i prodotti del territorio trasformandoli in piatti innovativi. Questo permette di gustare i piatti della tradizione Ligure, in chiave più “giovane e fresca”.

“Questo primo evento ‘in trasferta’ – spiegano – vuole essere l’inizio di un nuovo progetto di abbinamento arte, vino e naturalmente cibo di qualità”. I partecipanti alla serata potranno visitare il piano nobile di Villa Cambiaso normalmente chiuso al pubblico. Prenotazione tramite questo link.

La settimana in Villa proseguirà venerdì 9 agosto con lo spettacolo del famoso comico e cantautore Fabrizio Casalino, reduce dai grandi successi ottenuti sia in vari programmi televisivi che in spettacoli con importanti artisti. L’evento sarà realizzato sull’affascinante scalinata all’interno del giardino di Villa Cambiaso regalando una serata “frescamente magica” a suon di risate legate al nuovo spettacolo dell’artista “Pochi, maledetti e subito…”. Prenotazioni per Fabrizio Casalino al seguente link.

Sabato 10 sarà invece la serata all’insegna della bellezza con l’elezione di Miss Cinema Liguria, legata al concorso Nazionale di Miss Italia. Trenta ragazze si contenderanno questo titolo che le porterà direttamente alla finale regionale per poi proseguire per Salsomaggiore. L’evento proporrà inoltre interventi musicali e di intrattenimento per tutti. Insomma non solo una sfilata di bellissime pretendenti, ma la possibilità di passare una serata “magica” all’interno della Dimora Storica.

Il biglietto di ingresso, prenotabile tramite questo link, permette di avere diritto ad un calice di bollicine ed un gustoso piatto preparato da Drop Savona.

Insomma non resta che segnarsi tutte queste favolose iniziative proposte in questo caldo Agosto, pensate per tutti i cittadini savonesi e i numerosi turisti che visitano la nostra riviera.