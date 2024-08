Savona, a Palazzo delle Azzarie un mese per visitare l’esposizione “Misericordia”

Savona. Mostra d’arte contemporanea dal 6 settembre al 6 ottobre, dal titolo “Misericordia” a Palazzo delle Azzarie, nel Santuario di Savona, a cura di Associazione “Aiolfi”, A.P.S.P. Opere Sociali di Savona con il patrocinio del Comune.

Il 6 settembre verrà inaugurata alle ore 17 con intervento musicale del Maestro Virginio Fadda che eseguirà la quarta Suite per violoncello di J. S. Bach trascritta per arciliuto, a seguire brindisi augurale offerto dall’Associazione “R. Aiolfi”, Savona. L’orario della mostra sarà, da venerdì a domenica, ore 16-18; ingresso libero.

Iniziative collaterali: 7 settembre, ore 15.30: visita al Museo del Santuario a cura di Silvia Bottaro; 20 settembre, ore 16.30: presentazione dei libri di Mario Traversi “Domani sarà Forse così?” e di Gabriella Gasparini “Canto d’amore alla Terra” Poesie; 27 settembre ore 16.30: presentazione dei libri di Ilaria Delfino “Io sono Geremia” e di Mauro Pompilio “La polvere sotto il tappeto”

Gli artisti presenti in mostra:

Bassanello Imelda, Bertorelli Luciana, Bianco Nicola, Bottione Giuseppe, Del Buono Mario, De Paoli Augusto, Doglio Alfio, Ferrari Fiorenza, Ferrero Angela (Tatina), Fieschi Alessandro, Galanzino Floriana, Geido Renato, Genta Grazia, Giacone Sabina, Giordano Biagio, Giordano Stefano, Iacomucci Carlo, Lenzi Luana, Maccaronio Rosy, Mondino Rosanna, Patrone Vittorio, Pieruz Tiziana, Pizzorno Giancarlo, Podestà Adriana, Pompilio Mauro, Protti Enrico, Protti Giovanni, Racca Revelli Chiara, Raina Mara, Relini Mariella, Righetti Umberta, Risi Angelo, Roso Giancarla, Scarone Luciana, Scerbo Mariarosa, Tassara Giulio, Trielli Giuseppe, Vallarino Chiara, Vannucci Piero, Vichi Francesco, Zoda Suor Gaetana. Omaggio a: Allemani Walter, Benini Gianfranco, Pongiglione Elena, Tedeschi Nani

“L’Associazione “Aiolfi” sono, ormai, vent’anni che s’impegna, anno dopo anno, a voler accendere l’attenzione delle Istituzioni e del Pubblico sulla bellezza del Santuario di Savona, sia come paesaggio sia come luogo di fede e di arte. Da anni questa Associazione ha proposto al Comune di Savona di denominare tale Borgo come “Borgo degli Artisti” visto che dall’Apparizione celeste (18 marzo 1536) ad oggi si è sviluppata la costante ricerca sull’iconografia mariana con presenze importanti (da Bernardo Castello a Gio. Agostino Ratti, da Eso Peluzzi a Nani Tedeschi per citarne alcuni). Si continua a richiederlo anche con la mostra corrente che vede ben 46 artisti partecipanti (che ringraziamo) a dimostrazione dell’interesse che siffatte iniziative suscitano – afferma Silvia Bottaro – Saranno, anche esposte alcune preziose e antiche Madonne di Misericordia (in tarsia lignea di Ignazio Scotto, in cartapesta, col supporto in rame, facenti parte della Collezione del Dr. Renato Giusto di Savona)”.

“Ogni artista, ogni Visitatore deve sentire, avvertire la fondata importanza del Luogo, così radicato nella tradizione savonese e non solo basti vedere le rilevanti donazioni conservate nel Museo del Santuario, che per questa mostra resterà aperto eccezionalmente con i medesimi orari, motivando altri a visitare l’esposizione e il patrimonio storico-culturale del Santuario (dalle opere pregevoli del Domenichino e Orazio Borgianni, al raro esempio ottocentesco di alta qualità del coro intarsiato ligneo, sito dietro l’altare maggiore della Basilica mariana, realizzato dai Fratelli Garassino, ultimato da Giuseppe Garassino e con una grande tarsia di Ignazio Scotto, agli affreschi di Bernardo Castello e a quello angelico di Eso Peluzzi), al ricordo “sempre vivo” di papa Pio VII. Il Pontefice, ormai libero dalle “catene” napoleoniche, il 10 maggio 1815 arrivò al Santuario, con la presenza di molti cardinali e della Casa Reale Savoia, per incoronare la statua marmorea dell’Orsolino della Madonna di N.S. di Misericordia, sita nella cripta del Santuario: siamo di fronte ad un vero e proprio “Museo diffuso” con superbe opere d’arte, testimonianze architettoniche e storiche di valore internazionale, sentimenti di fede popolare, manufatti di alto pregio sia per i tessuti, i ricami, sia per le tarsie lignee, il tutto calato in un contesto paesaggistico unico e rilevante. Le “Nuove rotte” per portare in porto “Savona capitale della Cultura 2027”, non possono ignorare le potenzialità del Santuario di Savona al fine di rivalutarlo, conoscendone appieno il suo valore. L’associazione “Aiolfi” lavora col suo volontariato culturale in tal senso”, conclude Silvia Bottaro.