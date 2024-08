Santa Corona, Movimento Indipendenza attacca: “Carenza di presidi”. Asl2 smentisce: “Falso”

Pietra Ligure. “Caso di malasanità, legato alla mancanza di presidi fondamentali, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”. È l’accusa di Fabrizio Marabello, a nome del “Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno”, ma Asl2 e la direzione del pronto soccorso non ci stanno e smentiscono quanto riportato.

Partiamo dall’accusa: “Siamo stati informati da alcuni cittadini del savonese di un episodio di malasanità avvenuto nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona la sera dell’11 agosto, – si legge nella nota del Movimento. – Il personale sanitario, che lavora con professionalità, impegno e dedizione ma in condizioni di estrema difficoltà, lamentava la mancanza di cateteri, lenzuola e cuscini per affrontare le continue emergenze del momento all’interno di un triage a dir poco sovraffollato”.

“Questa grave situazione è anche il risultato delle politiche sanitarie ed emergenziali fallimentari del governo regionale di centro-destra guidato dall’ex presidente Giovanni Toti che non ha permesso la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, una città che ha un entroterra espanso dove gravitano circa 80mila cittadini, un numero che si triplica addirittura in nei periodi estivi”, ha proseguito Marabello.

“Inoltre, la chiusura del servizio di ostetricia e ginecologia del Santa Corona è un fatto altrettanto grave in cui è necessario intervenire urgentemente. Speriamo che tutto ciò faccia riflettere l’elettorato ligure che il 27 e il 28 ottobre si recherà alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione. Siamo pronti per questa sfida e ci presenteremo all’elettorato per una Liguria migliore e, soprattutto, per una sanità di qualità al servizio dei cittadini o non a discapito”, hanno concluso dal Movimento.

Di seguito, la replica di Asl2 e della direzione del pronto soccorso di Pietra Ligure che, oltre a rispedire la polemica al mittente, hanno anche smentito la possibilità che le problematiche sopra riportate siano “state riferite dal personale del pronto soccorso stesso”: “La direzione del PS smentisce che ci sia carenza dei presidi citati e smentisce categoricamente che gli operatori possano aver rilasciato simili dichiarazioni. Il direttore, dottor Riccardi, desidera complimentarsi con il personale per l’ottimo lavoro fin qui svolto nell’impegnativo periodo estivo”