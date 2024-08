Santa Corona, Indipendenza replica ad Asl: “Ben venga un’ispezione seria e neutrale del Ministero della Salute”

Pietra Ligure. Continua il botta e risposta tra il Movimento Indipendenza e l’Asl2 savonese a proposito della situazione del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

“Prendiamo atto della replica della direzione del pronto soccorso di Pietra Ligure e dell’Asl 2 savonese – dice oggi Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia del movimento di Gianni Alemanno – Allo stesso tempo ribadiamo che la lamentela della mancanza di presidi, che è stata segnalata la sera dell’11 agosto, proveniva dal personale sanitario magari in un momento di sfogo ma i fatti sono questi”.

“La replica alla nostra segnalazione da parte della direzione dell’Asl 2 savonese è evidentemente una ‘smentita’ d’ufficio, necessaria per non confermare tacendo i fatti da noi denunciati. La mancata riapertura del pronto soccorso di Albenga era destinata inevitabilmente ad aggravare la gestione delle emergenze da parte dell’ospedale Santa Corona soprattutto durante il sovraffollamento estivo”.

“A noi pare impossibile che nel giro di poche ore dalla nostra denuncia sia stato possibile effettuare una indagine per accertare il fondamento delle lamentele espresse da parte del personale del pronto soccorso, che a nostra volta, ringraziamo per la dedizione espressa lavorando in carenza di presidi fondamentali. Con i tagli disorganizzati attuati dalla giunta regionale di Toti, non ci si poteva aspettare di meglio e ben venga un’ispezione seria e neutrale condotta però dal Ministero della Salute”.