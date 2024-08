Sanità, Tosi (capogruppo regionale M5S): “Ecco il tormentone estivo. Tagliare e tagliare”

Genova. “Oggi bianco, domani nero, dopodomani ancora bianco. È una contraddizione continua (e quasi buffa se non fosse tragica) quanto sta accadendo nella sanità ligure per mano di una Giunta che a questo punto appare più suonata del pugile steso – dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi – Pochissimi giorni fa, il centrodestra tuonava stizzito: “con noi mai buchi, tasse e tagli”. Oggi, invece, ecco il clamoroso dietrofront per evitare il commissariamento della bistrattata sanità ligure: taglieranno la spesa farmaceutica e i laboratori pubblici che eseguono esami. Loro questa mossa la chiamano “razionalizzazione”. Noi la chiamiamo “voltagabbana”.

“È appena di sabato scorso la nota con la cui la lista Toti dichiarava che il centrodestra non avrebbe mai (mai!) tagliato i servizi o messo nuove tasse. A distanza di pochi giorni i fatti raccontati dalla stampa smentiscono totalmente quanto dichiarato – prosegue – Ma a ben vedere è un gioco in cui il centrodestra ligure eccelle da anni. A questo punto si contorcano pure quanto vogliono con le loro spiegazioni strampalate, ma i tagli dei servizi pubblici sono nel loro DNA: come lo chiamano altrimenti il taglio del numero verde per le prenotazioni del Cup? Noi quello che è: un taglio e come tale a pagarne lo scotto saranno i cittadini più fragili”.

“La frottola del buco inesistente si schianta con la cruda realtà: il buco esiste eccome e ora la Giunta deve tappare le falle che ha creato grazie (si fa per dire) a politiche scellerate che hanno un solo nome: “mala gestione”. Un profondo rosso che si abbatterà sui cittadini, cui ora il centrodestra chiederà di fare l’ennesimo sacrificio. Se questo è il risultato di avere agito “per il bene della Liguria” e di averla a cuore “più di se stessi”, forse sarebbe il caso di amarla non dico meno ma meglio, questa nostra bellissima regione finita nelle mani sbagliate”, conclude Tosi.