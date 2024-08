Sanità, Pirondini (M5S): “Perché premiano i direttori generali? Hanno ridotto le liste d’attesa?”

Regione. “Mentre i cittadini fanno fatica a farsi curare o addirittura rinunciano a farsi curare perché per esami e visite nel pubblico devono sottostare a tempi allucinanti, la Giunta regionale che fa? Premia i direttori generali. Ma non erano gli stessi che pochi mesi fa, prima che finisse al fresco, l’ex presidente Toti aveva bacchettato per i conti non esattamente in ordine e per le liste d’attesa infinite? Francamente, di fronte a 230 milioni di buco e a una sanità che non risponde alle esigenze dei cittadini, sentire parlare di premialità ci fa un po’ sorridere, per non dire piangere”. Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini commentando la notizia secondo cui la Giunta ha deliberato gli incentivi ai direttori generali delle Asl liguri.

“Una domanda – prosegue -: ma l’assessore alla sanità si rende conto o no che il “trattamento economico” erogato “sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati” stona con il quadro realmente offerto dal SSR?”.

“L’obiettivo più importante, cioè garantire l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie a tutti i cittadini, è stato clamorosamente disatteso”, conclude.