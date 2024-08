Sanità, Pastorino (Linea Condivisa): “Dalle consulenze di Alisa nessun risultato e gravano sui contribuenti”

Liguria. “Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare l’ennesima dimostrazione di spreco di risorse pubbliche da parte di Alisa. La recente decisione di non rinnovare la consulenza al dottor Ferdinando Cafiero, sebbene appaia un passo nella giusta direzione, è solo la punta dell’iceberg di un sistema di consulenze che ha contribuito a dissanguare le casse regionali senza alcun beneficio concreto per le cittadine e i cittadini liguri”. Lo dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale, che aggiunge: “Sottolineiamo come la vicenda della consulenza di Ferdinando Cafiero sia già stato oggetto di polemiche nei mesi scorsi, anche per l’ampiezza e la collocazione del suo ufficio presso il Policlinico San Martino.

La vicenda delle consulenza non si esaurisce con il caso del dottor Cafiero perché ogni direttore di vertice andato in pensione ha avuto qualche nomina da consulente da parte di Alisa, fa notare Pastorino.

“Solo ora l’Azienda Ligure Sanitaria si rende conto di aver investito risorse pubbliche in consulenze che non hanno portato alcun risultato positivo per la sanità ligure. È arrivato il momento di fare chiarezza e di porre fine a queste pratiche che gravano sulle spalle dei contribuenti. Per anni abbiamo sollevato interrogazioni in consiglio regionale, chiedendo trasparenza sui conti delle aziende sanitarie liguri e sulle consulenze esterne. Nessuno ci ha mai dato risposte concrete sui benefici, mentre i bilanci continuavano a essere certificati anche in presenza di evidenti deficit, come nel caso della Asl 4. L’eliminazione di una singola consulenza non basta, è acqua fresca. Sarebbe interessante sapere quante altre consulenze siano ancora in essere e con quali criteri vengano assegnate. Queste nomine, spesso incomprensibili, rappresentano un chiaro esempio di inefficienza amministrativa e Alisa ne è uno degli emblemi più evidenti. È possibile per Alisa dare evidenza dei risultati della consulenza del dottor Cafiero, come di ogni altra attività dei numerosi consulenti sanitari, per darci modo di capire i benefici e il valore aggiunto per le cittadine e i cittadini liguri di questo (dispendioso) modello sanitario?”.

Pastorino rincara la dose: “L’Azienda Ligure Sanitaria, con il pieno rispetto per le sue e i suoi dipendenti, deve essere abolita e le sue funzioni riportate all’interno dell’assessorato alla Sanità. Continuare a mantenere in vita una struttura che spende decine di milioni di euro in consulenze senza produrre un reale beneficio per la comunità è inaccettabile. Le risorse risparmiate potrebbero essere meglio investite nei servizi territoriali e nelle politiche del personale, rafforzando il sistema sanitario regionale. È giunto il momento di rivedere radicalmente il nostro sistema sanitario regionale, iniziando proprio dall’abolizione di un dispendiosa sovrastruttura come Alisa. In un nuovo programma per la sanità ligure, questa deve essere una priorità assoluta: recuperare risorse, eliminare gli sprechi e garantire alle cittadine e ai cittadini liguri una sanità più efficiente, trasparente e vicina ai loro reali bisogni”.