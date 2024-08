Sanità, la proposta di Ciangherotti (FI): “Ambulanze a pagamento per chi viene soccorso ubriaco o drogato”

Albenga. “Chi si ubriaca o si droga e poi viene soccorso deve pagarsi l’ambulanza. Non è accettabile che i costi di questo servizio ricadano sui cittadini”. Lo dichiara il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Gli episodi che coinvolgono giovani in stato di ebbrezza sono troppo frequenti, come dimostrano i numerosi casi della scorsa notte e dei weekend durante tutto l’anno. La politica deve intervenire non solo sensibilizzando, ma anche con iniziative concrete per arginare questo fenomeno pericolosissimo. Stamattina ho ricevuto il messaggio di una mamma albenganese residente a Vadino, che raccontava come la notte di Ferragosto, gruppi di ragazzi ubriachi usciti dalle discoteche abbiano urinato sulle scale della chiesa, vomitato e litigato. Le cronache locali riportano decine di interventi delle forze dell’ordine e del personale sanitario, molti dei quali legati a giovani che esagerano con l’alcol, spesso per sfida, come avviene con il preoccupante fenomeno del binge drinking, che ha come obiettivo dichiarato l’ubriacatura”.

“Giovani o meno giovani, chi richiede soccorso dopo essersi volontariamente ubriacato o drogato deve contribuire al costo del servizio con un ticket. Sarebbe un modo per responsabilizzare i cittadini sul rispetto delle regole, ma soprattutto sul valore della vita, considerando che queste situazioni non solo mettono in pericolo chi le vive, ma possono anche coinvolgere altre persone innocenti”.