Sanità, Gratarola replica a Pastorino: “Consulenze Alisa non costano milioni, ma qualche migliaia di euro”

Regione. “ In risposta alle affermazioni del consigliere regionale Pastorino si specifica che l’esigenza di utilizzare professionisti che seguono specifici progetti è riconducibile all’agilità della struttura di Alisa che ha meno della metà dei dipendenti delle aziende intermedie di regioni con le dimensioni della Liguria”. Lo fa sapere, in una notal’ assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola.

“Peraltro, l’agilità della struttura emerge chiaramente dai costi dell’azienda stessa: come già spiegato più volte, gli oneri ‘cessanti’ di Alisa, ovvero quanto si risparmierebbe chiudendo l’azienda sanitaria, ammontano a circa 3 milioni di euro. E, nello specifico, le consulenze di Alisa, a cui fa riferimento il consigliere Pastorino che parla di decine di milioni di euro, hanno invece un costo di alcune decine di migliaia di euro, come peraltro ribadito in varie sedi istituzionali e non”, aggiunge.

“Spiace constatare che, nonostante i ripetuti chiarimenti e i numeri ufficiali pubblicati, si vogliano diffondere da parte delle opposizioni dati fantasiosi e non veritieri per denigrare l’azienda sanitaria regionale, le sue funzioni e i risultati legati a programmazione e governance. Anche grazie a queste attività, la Liguria ha messo in campo azioni di efficientamento della spesa, combattendo l’inappropriatezza, incrementando la produzione ospedaliera e il numero di prestazioni e servizi per i cittadini liguri”, conclude.