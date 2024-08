Sanità, Ciangherotti (FI): “Commissione provinciale dedicata per superare le divisioni, la politica deve dimostrare responsabilità”

Albenga. “Il tema della sanità territoriale merita l’istituzione di una commissione provinciale speciale”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“La Provincia non ha competenze in ambito sanitario, ma le conseguenze negative dei servizi si ripercuotono sul territorio. E questo aspetto mi porta ad aggiungere un’altra riflessione. Questa commissione non deve essere ‘a numero chiuso’, ovvero riservata ai sindaci dei comuni che ospitano i quattro ospedali della provincia, ma va estesa a tutti gli amministratori del territorio. La commissione potrebbe essere istituita tramite un atto costitutivo, con l’opportunità di collaborare con la Provincia. In settori di competenza provinciale, come la viabilità o altri ambiti, si potrebbero promuovere iniziative comuni e volte, dove possibile, a superare le problematiche sanitarie del territorio. La salute è una priorità che supera le divergenze politiche”.

“La politica provinciale deve unire le forze, mettendo da parte i campanilismi, per garantire ai cittadini servizi sanitari di qualità senza distinzioni territoriali. Bisogna lavorare come un’unica grande squadra, ottimizzando le risorse disponibili tra le varie strutture del territorio. Più si crea convergenza tra i vari livelli di governo di un territorio, più facilmente si trovano soluzioni. La sanità è in crisi e, se non cambiamo subito rotta, tutti i cittadini ne subiranno le conseguenze, senza eccezioni. La politica è chiamata a un’azione rapida e responsabile”.