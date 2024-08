Sanità, Ciangherotti (FI): “Accorpamento Infettivi-Ortopedia decisione da rivedere, così si perdono competenze”

Savona. “Le Malattie Infettive in un maxi dipartimento ortopedico? Onestamente non sono d’accordo e condivido pienamente i dubbi del dott. Marco Anselmo, ex direttore delle Malattie Infettive del San Paolo, in merito all’accorpamento previsto nel piano organizzativo aziendale dell’Asl2. Anselmo, con la sua lunga esperienza, ha sottolineato come questo assetto rischi di snaturare il lavoro svolto negli ultimi venti anni a Savona, soprattutto considerando l’importanza che il reparto ha avuto durante la pandemia di Covid-19″. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“È evidente: le Malattie Infettive non possono essere trattate in ambito privato, anche perché richiedono una rete ospedaliera strutturata. Dobbiamo assicurare continuità e qualità nelle cure per i pazienti che necessitano del reparto di Malattie Infettive. Questo accorpamento, sebbene temporaneo, come ha dichiarato il direttore generale di Asl2 Michele Orlando, potrebbe portare alla perdita di competenze e demotivare i giovani specializzandi”.

Conclude Ciangherotti: “Spero che Asl2 riconsideri questa decisione, anche perché troppo spesso decisioni presentate come temporanee si sono poi rivelate permanenti, il che non andrebbe nell’interesse dei pazienti e dei professionisti delle nostre strutture sanitarie”.