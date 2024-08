Sanità, Cavo e Bozzano: “Opposizione e Cgil parlano senza conoscere la realtà”

Liguria. “Prima Tosi parla di tagli alla sanità, citando il numero verde delle prenotazioni al Cup, che costava un milione di euro e, ormai in tempi di tariffe flat e di telefonia mobile, non garantiva più alcun risparmio ai cittadini. Poi anche la CGIL parla di tagli ai farmaci, laboratori e strutture. La campagna elettorale è evidentemente iniziata sparando un mare di falsità: basterebbe trovare un solo cittadino ligure che si senta rispondere che un servizio o una prestazione gli sia stata negata perché sarebbe stato chiuso un laboratorio”, intervengono Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione, dopo le accuse lanciate dal consigliere Tosi e della Cgil.

Che proseguono: “I tagli previsti sono quelli alle spese per le analisi, non certo alle prestazioni. Razionalizzazioni di spese che – questo dovrebbero capirlo anche il consigliere pentastellato, il dem e la Cgil – vengono decise ogni anno, sulla base dell’evidenza dell’attività condotta, proprio per ridurre quella che è al momento una tendenza emersa dal bilancio previsionale, che tutte le Regioni hanno inizialmente in passivo e che appunto viene corretto in corso d’opera”.

“E’ una normalissima gestione amministrativa che, proprio per questo, porterà anche la Liguria a non avere quei dati che indurrebbero altrimenti al piano di rientro o al commissariamento. Crediamo sia del tutto evidente che pretendere di leggere un bilancio a metà anno, prima della chiusura di tutte le partite, sia un esercizio che solo i 5 Stelle,il Pd o alcuni sindacati possono pretendere di fare”, concludono.