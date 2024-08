Salvini pensa a uno “scudo” per i governatori, e Toti attacca: “Il confine tra politica e giustizia è squilibrato”

Liguria. L’ormai ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo aver incontrato a Roma gli esponenti di Noi Moderati, torna ad agitare la questione delle misure cautelari per le cariche elettive dopo l’inchiesta che lo vede imputato per corruzione e finanziamento illecito e che lo ha portato a dimettersi per riconquistare la libertà. “Credo – sostiene – che il muro di confine tra politica e giustizia sia squilibrato, e non da oggi, in favore della giustizia. Che la politica, intimidita da trent’anni di populismo e inchieste, abbia rinunciato a far valere molte sue prerogative e abbia messo in campo serie di leggi di cui non si può incolpare la magistratura ma la politica”.

Leggi che Toti trova “equivocabili e sibilline, sul finanziamento pubblico, sul voto di scambio. Sono leggi che consentono oggi a chi lo volesse interpretazioni maliziose e malevole che non aiutano la chiarezza dell’azione politica. Questo è un ragionamento che deve fare il Parlamento e spero lo faccia insieme alla riforma della giustizia che il ministro Nordio sta meritoriamente portando avanti”.

Parlando la settimana scorsa in conferenza stampa, Toti aveva abbozzato una proposta: “Una legge che dica che per gli organi elettivi la custodia cautelare dura 15 giorni perché prevale la volontà popolare di avere il sindaco o il presidente”. E ieri il vicepremier Matteo Salvini, che oggi incontrerà Toti nella capitale, ha parlato dell’idea di uno scudo per i governatori, una sorta di immunità estesa agli amministratori: “Credo sia giusto pensarci – ha detto in un’intervista alla Verità – d’altronde la vicenda Toti è incredibile: è stato liberato solo quando ha scelto di dimettersi. Qualcuno lo ha definito ostaggio della magistratura, direi che è qualcosa di inquietante e mai visto prima. Un precedente pericoloso. E lo dico da imputato, perché ricordo che sono a processo e rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini dell’Italia da ministro dell’Interno. Un’altra vicenda che svilisce la politica e la sottomette a un altro potere dello Stato”.

“Sicuramente l’inchiesta di Genova ha fatto un passo in più rispetto a molte altre, si è anche stracciato il velo che talvolta ha coperto con ipocrisia italiana questo muro di confine. A Genova – ricorda Toti – si è stabilito che la concretezza e l’attualità del rischio di reiterazione di reato, requisiti previsti dalla legge per le esigenze cautelari, coincidevano in toto con l’assunzione di una carica pubblica. Questa è una teorizzazione di Procura, gip e Riesame. Di fronte a questo è il legislatore che deve dire qualcosa”.

Stamattina intanto l’ex governatore ha incontrato una delegazione di Noi Moderati: il leader nazionale Maurizio Lupi, la deputata Ilaria Cavo (coordinatrice della Lista Toti in Liguria) e il deputato Pino Bicchielli. Alle 11.00 l’appuntamento con Matteo Salvini, alle 16.00 con Maurizio Gasparri di Forza Italia e infine alle 19.00 con Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. “Saranno più saluti e ringraziamenti – ha spiegato Toti – poi comincerà qualche ragionamento anche sulla campagna per le regionali che non si concluderà certamente oggi”.