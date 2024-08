Saltato il concerto di Gigi d’Alessio a Ceriale: cinque canzoni, poi l’acquazzone e lo stop forzato

Ceriale. “Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà…”, cantava nei primi anni 2000. E Gigi D’Alessio, purtroppo per Ceriale, è stato (quasi) profetico.

Non si è trattato di neve ovviamente, ma di pioggia mista a grandine. Un acquazzone estivo in piena regola, che si è abbattuto con forza, in questo venerdì di agosto, per oltre un’ora, sul territorio ingauno. E non ha risparmiato Ceriale, dove l’attesissimo concerto del cantante napoletano è di fatto saltato.

D’Alessio è comunque riuscito a salire sul palco e a cantare 5 canzoni, prima che il temporale improvviso costringesse allo stop forzato.

Il concerto si è aperto con “Non mollare mai”, nella versione dell’ultimo album in studio “Fra”, che vede la collaborazione di Guè, Clementino e Geolier: tre hanno fatto un’apparizione virtuale sullo schermo del palco, accompagnando Gigi D’Alessio nell’ingresso. Lo stesso D’Alessio ha poi ironizzato sulla situazione pioggia ed ha ringraziato il pubblico del sostegno mostrato nonostante la situazione meteorologica avversa.

Lo show è proseguito con brani storici del repertorio del cantautore partenopeo, come “Anna se sposa”, “30 canzoni” e la fortunata collaborazione con Anna Tatangelo, “Un nuovo bacio”. Proprio nel mezzo di questo brano (ironia del destino), si è verificato il guasto tecnico che ha costretto l’artista prima a sospendere e poi ad annullare il concerto.

“C’è dispiacere, un vero peccato anche perché l’organizzazione, su cui qualcuno aveva avanzato dubbi infondati, è stata perfetta”, ha dichiarato il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano ai microfoni di IVG.

E per i fan della zona, purtroppo, non ci sarà un’altra opportunità, almeno quest’estate: “Risulta impossibile recuperare la data”, ha affermato ancora Giordano.

Il vicesindaco ha comunque voluto ringraziare personalmente tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento: “Il più grande ‘grazie’ va all’assessore Calcagno. E ci tengo a ringraziare anche protezione civile, polizia locale di Ceriale, Questura e Forze dell’ordine e la nostra croce rossa. Nonostante l’intoppo, tutti hanno lavorato al meglio”, ha concluso.

Il tour di Gigi D’Alessio proseguirà con le date di Corigliano-Rossano (CS), Diamante (CS), Roccella Jonica (RC), Catania, Gaeta (LT), Peschici (FG), Forte dei Marmi (LU), Cattolica (RN), Macerata (MC) e Messina.