Sagre a Bardino, Pogli e Feglino, risate con Lastrico ad Albissola e con Dado a Ceriale: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Gusto, risate e musica. Sono sicuramente questi gli ingredienti che la faranno da padrone negli eventi del primo fine settimana di luglio. Per gli amanti del buon cibo e del vino gli appuntamenti da non perdere – tra gli altri – sono la Sagra delle Rose a Pogli, la Sagra campestre a Bardino Vecchio e la sagra della Lumassina a Feglino. Nell’elenco degli eventi musicali spicca il concerto di Gigi D’Alessio a Ceriale, mentre per chi vuole immergersi in un mare di risate ci sono Maurizio Lastrico ad Albissola per il Summer Festival dei Soleluna e sul palco di una Rotonda Sul Mare a Ceriale i comici Dado, Pino e gli anticorpi e Fubelli scintilla. Infine da non perdere il Palio delle Regioni all’Ippodromo di Villanova d’Albenga. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

SAGRA DELLE ROSE A POGLI

La storica “Sagra delle rose” nella borgata di Pogli del Comune di Ortovero vi aspetta venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto a partire delle ore 19.00, presso il campo sportivo. Si potranno degustare piatti tipici della tradizione ligure accompagnati da vini locali doc. Le specialità della sagra sono: cozze, trippa, ragù bianco di cinghiale e tante altre prelibatezze che potranno essere gustate sotto gli alberi di cachi, refrigerati dal torrente Arroscia. Le serate saranno rallegrate dalla musica di orchestre per tutte le età: venerdì apre la serata Danilo Ponti; a seguire, dalla mezzanotte, il dj set by Taberna del Foro; sabato Giuse & Alessia Band e poi esibizione dell’Asd Sara Dance Academy e domenica Laura Fiori e poi esibizione dell’Asd Anna Chiola.

La manifestazione è stata organizzata dall’Unione Sportiva Pogli con il patrocinio del Comune di Ortovero e dalla collaborazione dei volontari del paese.

Leggi qui il programma completo

SAGRA CAMPESTRE A BARDINO

Fino a domenica 4 agosto la frazione Bardino Vecchio di Tovo San Giacomo si anima con la Sagra Campestre che quest’anno arriva alla sua 39esima edizione. Dalle 19 ad attendere il pubblico ci saranno buon cibo con ravioli, porchetta alla brace e tanti altri piatti tipici oltre a vini selezionati. Inoltre, per ciascuna delle serate, non mancherà la musica con orchestra.

Come di consueto insieme alla sagra organizzata dalla Parrocchia di Bardino Vecchio ci saranno il Rural Festival e il Wine Fest.

Domenica 4 agosto, alle 18, si terrà poi la 34esima camminata bardinese “Trofeo Ristorante Bar Bergallo”, camminata collinare di 7 km non competitiva, in collaborazione con Asd Valmaremola (iscrizioni ore 17).

Qui i dettagli sulla manifestazione

SAGRA DELLA LUMASSINA A FEGLINO

Da sabato 3 a lunedì 5 agosto a Feglino appuntamento con la 46esima Sagra del Vino Lumassina con stand gastronomici e piatti tipici tra cui le acciughe fritte. In ogni serata è prevista animazione musicale con apertura iniziale di Turbo Dj e, a seguire, Mugugno Finalese (il 3 agosto); Margot Live Band (4 agosto); Gli anni d0oro dei ’90 Tribute Band (5 agosto).

Tutto il ricavato sarà destinato alla realizzazione di progetti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qui le informazioni sull’evento

GIGI D’ALESSIO IN CONCERTO A CERIALE

Anche nell’estate 2024 a Ceriale torna “Rotonda sul mare”, una serie di show musicali e comici che faranno divertire la cittadina ligure che si affaccia sul mare. A luglio e agosto Piazza della Vittoria sarà illuminata da artisti di prim’ordine. Nell’ambito della seguitissima rassegna organizzata col supporto di Hpi Event, il 2 agosto appuntamento con il concerto di Gigi D’Alessio che salirà sul palco alle 21.30.

Qui le informazioni sul concerto

MAURIZIO LASTRICO AD ALBISSOLA

Sabato 3 agosto nuovo appuntamento della rassegna “Summer Festival” del Soleluna Village di corso Bigliati 5 ad Albissola Marina che ospita Maurizio Lastrico con il suo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”. Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole, la campagna e la città. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

I biglietti sono disponibili su Ticketone, inizio dello spettacolo alle 22.

Info ristorante 019480285

Qui i dettagli sullo spettacolo

SERATA DI RISATE AD UNA ROTONDA SUL MARE

Anche nell’estate 2024 a Ceriale torna “Rotonda sul mare”, una serie di show musicali e comici che faranno divertire la cittadina ligure che si affaccia sul mare. A luglio e agosto Piazza della Vittoria sarà illuminata da artisti di prim’ordine. Nell’ambito della seguitissima rassegna organizzata col supporto di Hpi Event, il 3 agosto appuntamento con alle Ore 21 Nico e Franz Show e, alle 22.30 con Dado + Pino e gli anricorpi + Fubelli scintilla.

Qui i dettagli sulla serata

PALIO DELLE REGIONI A VILLANOVA D’ALBENGA

Il 2 agosto l’Ippodromo di Villanova d’Albenga ospita la quinta tappa del Palio delle Regioni 2024 che avrà come ospite d’onore il celebre comico televisivo Cristiano Militello. Tantissimi gli eventi in programma pensati per grandi e piccini. Gli spettatori potranno godere delle acrobazie della ginnastica artistica eseguite dall’U.S. Villanovese e delle emozionanti gare di gimkana western organizzate dall’Old West Villanova d’Albenga. Eleganti trampolieri accoglieranno gli ospiti, creando un’atmosfera magica fin dall’ingresso.

Tra le esibizioni, spiccano quelle dei pizzaioli freestyle campioni del mondo, che mostreranno la loro abilità nell’arte della pizza, seguiti dalla celebre pizza di Luciano Sorbillo, “Come una sera a Napoli”.

Cristiano Militello intratterrà il pubblico con due spettacoli, mentre la rappresentativa comunale degli sbandieratori di Ventimiglia, composta da 15 sbandieratori e musici insieme a 8 membri dell’Associazione SPES Auser, offrirà una performance coinvolgente.

Qui il programma completo

A PAROLE UBIKATE IN MARE ARRIVA DARIO VERGASSOLA

Sabato 3 agosto Savona:

DARIO VERGASSOLA

Liguria, terra di mugugni e di bellezza.

Guida ironico-sentimentale

(Mondadori Electa)

Dario Vergassola, comico, cantautore e scrittore (ospite di numerossimi programmi televisivi da Maurizio Costanzo Show, Carabinieri, Zelig, Dio vede e provvede, Le Iene, Parla con me con Serena Dandini, ecc) è nato e vive nella nostra Liguria, ma nonostante questo non se ne lamenta né mugugna in proposito. Anzi, ha deciso di raccontarne misteri e bellezze, abitanti e natura, cibo e leggende, attraverso itinerari meravigliosi che la attraversano da Ponente a Levante. Ironico e spietato con i difetti ma anche ignaro degli innegabili benché sconosciuti pregi dei liguri, ci fa scoprire gli angoli più nascosti, gli scorci più ambiti. Coste e crinali, sentieri e calette, ville e giardini, palazzi e chiesette vengono svelati dall’occhio esperto e dalla scrittura graffiante di un vero innamorato di questa splendida regione. Un prezioso vademecum per tutti i foresti – come vengono chiamati dai locali quelli che non sono nati in Liguria –, una guida per la sopravvivenza divertente e ricca di dritte imperdibili.

Qui tutti i dettagli sull’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

Ogni VENERDI’ SERA lo speciale #aperitivo con tapas! Ogni SABATO SERA il #bbqparty con la serata #barbecue… E poi le attività con #asini e #cavalli. Prosegue il programma estivo di #Asinolla per l’#estate2024.

SABATO 3 AGOSTO alle ore 17 spazio a VITA IN FATTORIA, l’iniziativa dedicata alla cura di asini e cavalli.

Alle ore 18.00 nuovo appuntamento con il BATTESIMO DELLA SELLA, dove bambini e adulti potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione.

DOMENICA 4 AGOSTO alle ore 15.00 si rinnova il divertimento estivo con l’attività GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI.

Alle ore 16 torna anche il mini #trekking con gli asini, con percorsi all’interno della struttura.

Infine, alle ore 17 ancora il BATTESIMO DELLA SELLA.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.