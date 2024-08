Loano. La stagione della San Francesco Loano è alle porte e sono in corso i preparativi per il campionato di Eccellenza, categoria conquistata grazie alla vittoria della Promozione nella passata stagione.

I rossoblù questa sera avranno una serata speciale da passare insieme alla comunità loanese.

È fissata per le ore 21 la presentazione stagionale in occasione del “Loano Comedy Festival 2024” che si svolgerà in piazza Italia.