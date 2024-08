Ruba una borsa in spiaggia, inseguito dalla proprietaria e dai passati li minaccia con un coltello e riesce a scappare: arrestato dai carabinieri

Loano. Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR del Comando Compagnia Carabinieri d’Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un uomo residente in Piemonte, nullafacente, pregiudicato, indagato del reato di rapina impropria.

Il malvivente, un 31enne di nazionalità romena, non si è lasciato sfuggire l’occasione: ha visto una borsa incustodita sulla spiaggia e, nel giro di pochi secondi, l’ha afferrata dandosi alla fuga.

Brutta esperienza per una giovane turista torinese, che, mentre stava facendo il bagno, si è accorta dell’uomo che stava scappando con in mano la sua sacca da mare, al cui interno aveva lasciato denaro, telefono e tutti i suoi effetti personali. Fortunatamente la vittima, attraverso l’applicazione “trova il mio IPhone”, è riuscita a rintracciare la posizione del suo telefono e, accompagnata dal padre, dopo aver raggiunto la posizione segnalata dall’applicazione a pochi metri dalla spiaggia, ha trovato il ladro con ancora in mano la borsa rubata.

L’uomo ha minacciato il padre e figlia dicendogli di non avvicinarsi, altrimenti avrebbe tirato fuori il coltello e gli avrebbe fatto del male, riuscendo, in tal modo, a scappare.

Assistendo alla scena e capendo cosa stava succedendo, alcuni passanti coraggiosamente si sono messi all’inseguimento dell’uomo, che è stato nuovamente fermato nei pressi della fermata dei pullman di via XXV Aprile. Ancora una volta però, sempre minacciando di tirar fuori il coltello, lo straniero è riuscito a far desistere gli inseguitori allontanandosi di corsa.

Ma la fuga per il malvivente è durata poche centinaia di metri, infatti, i carabinieri sono arrivati sul posto quasi contestualmente e, raccolte le prime dichiarazioni dei presenti, la descrizione dell’autore e la via di fuga, hanno immediatamente iniziato le ricerche. Il responsabile è stato poco dopo intercettato e bloccato sul lungomare in direzione di Loano, anche se nel frattempo, nel tentativo di non essere riconosciuto, si era già cambiato il costume.

Il 31enne è stato pertanto accompagnato in caserma e, all’esito degli accertamenti e sentita la Procura della Repubblica di Savona, è stato dichiarato in arresto per rapina impropria. La brutta esperienza della giovane turista “grazie alla preziosa reazione di onesti cittadini e il pronto intervento dei Carabinieri si è alla fine conclusa con un lieto fine, col il recupero di tutta

la refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria”.

Ristretto temporaneamente nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga, ieri mattina l’arrestato è stato accompagnati davanti al GIP del Tribunale di Savona, che, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, è stato portato nel carcere di Imperia.