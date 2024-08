“Rotonda sul mare”, live show a Ceriale: “Vogliamo tutti tornare negli anni 90”

Ceriale. Ieri sera, alle 21.30, in piazza della Vittoria, si è svolto il live show “Voglio tornare negli anni 90′ “. L’evento è parte della rassegna “Rotonda sul mare” organizzata dal Comune di Ceriale.

E chi non ha voglia di tornare negli anni 90? Dal pop di Britney Spears, alla magia dei combattimenti di Dragonball. Da Non è la RAI, fino al Karaoke di Fiorello. Gli anni 90 hanno segnato generazioni di ragazzi ed adulti che non hanno mai smesso di sognare.

Ed il team di “Voglio tornare negli anni 90” lo sa bene. L’introduzione video con gli elementi fondamentali degli anni 90 racchiude perfettamente l’anima e il cuore del progetto e fa da ingresso al team di dj e ballerine in maniera coerente ed estremamente brillante.

Dopo aver scaldato il pubblico con il preludio allo show, costituito da successi internazionali e non come “rotta per casa di Dio” degli 883 e Gimme Gimme degli ABBA, lo spettacolo ha inizio.

Tra i classici di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte e tutto quello che di meglio ha da offrire la disco Italiana, nello show troviamo anche momenti di forte commozione. Ne è un esempio l’omaggio a Franchino Dj, venuto a mancare a Maggio di quest’anno.

Non mancano poi icone e simboli degli anni 90, come le mascotte di Mario Bros e suo fratello Luigi, celebri personaggi del videogame “Super Mario Bros” tutt’ora uno dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi.

Ma il momento più iconico e significativo dell’intero spettacolo è senza dubbio la rivisitazione del Karaoke di Fiorello, in cui il pubblico si è divertito a cantare i brani di alcuni degli autori più celebri della musica Italiana degli anni 90, come Max Pezzali e Laura Pausini.

Una manifestazione che lascerà il segno in una rassegna già ricca di numerosi successi. L’ennesimo spettacolo organizzato dall’amministrazione di Ceriale che riesce a mettere d’accordo tutte le generazioni, in un calembour di musica e divertimento.