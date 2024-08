“Rotonda sul mare” a Ceriale, risate a crepapelle con Max Angioni

Ceriale. Ieri sera, alle 21.30, in piazza della Vittoria, Max Angioni ha portato una tappa del suo tour “Anche Meno”. L’evento è parte della rassegna “Rotonda sul mare” organizzata dal Comune di Ceriale.

Un one man show sin dal primo minuto: il comico introduce lo spettacolo, fa la voce pre-concerti per indicare le uscite di sicurezza e passa i primi 20 minuti in mezzo al pubblico a sgridare i ritardatari. Poi, come un novello Bonolis in “chi ha incastrato Peter Pan” interroga i pochi bambini presenti sulla loro conoscenza delle parolacce in un continuo ed esilarante scambio con il pubblico.

Il materiale è vario e ben assortito. Angioni si muove con destrezza da un tema all’altro senza fare prigionieri. Si passa dalle assurdità dei giochi olimpici sino alle battute sulla politica estera (e non).

Ma il vero cuore dello spettacolo è il comico stesso. I cambiamenti vissuti nell’ultimo anno, sia a livello fisico e mentale, che di vita. Le nuove responsabilità, i primi amori e altri squarci di vita che l’artista ha saputo raccontare con creatività ed estrema auto-ironia. Emblematici di questo i momenti legati alla psicoterapia e al lutto, che il comico è riuscito a trattare con estrema sensibilità, pur mantenendo la sua vena dissacrante.

L’artista ha poi concluso con il suo cavallo di battaglia e tutt’ora il suo sketch più famoso: i miracoli di Gesù. Due ore e mezza piene di risate e divertimento, come solo un vero professionista della comicità sa fare.

Esilarante poi l’interazione con l’amministrazione di Ceriale a fine spettacolo, che ha dato un secondo livello di apprezzamento nei confronti della figura di Angioni, capace di scherzare con tutti e di tutti senza mai risultare di troppo e riuscendo a conquistare tutti con il suo carisma e con tempi comici estremamente precisi.

Menzione necessaria l’apertura frizzante fatta dalla band “Il diavolo e l’acqua santa” con il loro repertorio di musica sudamericana misto a classici italiani, twist, rockabilly, rap e chi più ne ha più ne metta. Un’ottima introduzione all’atmosfera energica e completamente sbarazzina di Angioni, complici i membri della band che non avrebbero sfigurato negli Aristogatti per carisma e follia.

Uno spettacolo davvero divertente per un comico in continua ascesa e che mutuando le parole dell’organizzatore della rassegna Giampiero Baldini “migliora ad ogni spettacolo che fa”.

Il tour proseguirà con le date di Firenze, Sanremo e Montecatini (Pt).