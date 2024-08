Rosalba e Bruno compiono insieme 90 anni

Arrivare a 90 anni è un traguardo non da tutti. E arrivarci in coppia è ancora meno scontato. E’ successo a Bruno Airoldi e a sua moglie Rosalba Colombo, che nel mese appena terminato hanno potuto celebrare insieme questo traguardo: lui è nato a Samarate (Varese) il 25 luglio 1934, lei invece a Magnano (Milano) il 12 luglio dello stesso anno.

A darne notizia è la figlia Fabiana: “La messa si terrà nella chiesa San Nicolò di Pietra Ligure il giorno 11 agosto 2024 alle ore 10 – racconta – Don Giancarlo, che è molto affezionato a loro perché frequentano la parrocchia, li ha soprannominati ‘i Bustochi’ perché abitano a Busto Arsizio (Varese) ma da più di 50 anni vengono a soggiornare in Liguria”. Dal 2014 hanno anche acquistato un immobile a Pietra Ligure.

Sarà l’occasione per trascorrere una bella giornata con le figlie Fabiana e Monica, con i nipoti Alessandro e Aurora. “Sono due nonni molto presenti per i nostri figli – conclude Fabiana – e per questo voglio ringraziarli di cuore”.