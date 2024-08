Rigassificatore, Arboscello (PD): “Il centrodestra si contraddice da solo e prende in giro i savonesi”

Liguria. “Il centrodestra ligure si sta dimostrando confuso e contraddittorio riguardo al progetto del rigassificatore, prendendo in giro il territorio savonese. Toti, nella prima conferenza dopo i domiciliari, continua a sostenere che il rigassificatore debba essere realizzato, mentre la Lista Toti, o quel che ne resta con il capogruppo Bozzano, afferma che la decisione spetti al Governo e che la Regione non abbia un ruolo. Infine, Angelo Vaccarezza, ex Totiano, in cerca di qualche decina di voti, ha cambiato improvvisamente posizione, dimostrando la sua solita incoerenza”. Lo dichiara il consigliere regionale di minoranza del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Vaccarezza ha presentato un ordine del giorno per fermare il rigassificatore poco prima delle dimissioni di Toti, consapevole che non sarebbe stato discusso. Lo ha fatto, dopo aver votato per due volte contro lo stop al rigassificatore nei miei ordini del giorno. I fatti parlano per lui. Vaccarezza agisce spesso in contrasto con le sue stesse parole“, sottolinea.

“Il comportamento del centrodestra è un chiaro esempio di mancanza di coerenza e di rispetto per i cittadini liguri. Speriamo che gli elettori si rendano conto di queste contraddizioni e agiscano di conseguenza alle prossime elezioni”, conclude Arboscello.