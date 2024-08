Rifiuti a Ceriale, il consigliere di minoranza Nervo: “Situazione insostenibile, il Comune intervenga”

Ceriale. La definizione delle aliquote per la Tari sono state tra i punti all’ordine del giorno dell’uiltimo Consiglio comunale a Ceriale.

“Il costo del servizio rispetto allo scorso anno è aumentato di circa 100 mila euro arrivando a un costo complessivo pari 2,46 mln di euro, che dovrà essere interamente sostenuto tramite il pagamento della Tari (di conseguenza anche la tassa rifiuti subirà un aumento). Il prossimo anno ci ritroveremo con un un’ulteriore aumento del costo del servizio di circa uro 300 mila euro rispetto all’anno 2023 (costo previsto per l’anno 2025 di 2,637 mln di euro) e quindi con un’ulteriore aumento della Tari” afferma il consigliere comunale di minoranza Piercarlo Nervo.

“Purtroppo, nonostante il costo del servizio, che direi non da poco, il Comune di Ceriale si ritrova in una situazione del tutto anomala con i cassonetti dei rifiuti danneggiati, privi di coperchi e per certe realtà insufficienti”.

E Nervo aggiunge: “E’ dal mese di ottobre scorso che sollecito l’amministrazione chiedendo in modo esplicito la risoluzione del problema legato ai cassonetti, sia al sindaco che al vice sindaco, con lo stesso sindaco che mi ha più volte dato ragione dicendo che era una situazione insostenibile. Purtroppo, il problema è rimasto irrisolto e, oltre a questo, si è aggiunto un altro problema ancora più grave: sono giorni che i rifiuti vengono raccolti dalla società nel rispetto del contratto ma senza alcun passaggio aggiuntivo, cosa che sarebbe necessaria visto il periodo in cui ci troviamo con un aumento notevole di utenti. Invece, ci sono i cassonetti dei rifiuti che strabordano con la plastica seminata per strada”.

“Mi chiedo, ma l’amministrazione comunale si è accorta del problema che si sta ripercuotendo sull’intera comunità e che colpisce sia i cittadini che i proprietari delle seconde case, nonché i turisti?”.

“E’ una situazione insostenibile, è necessario un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per concordare con la società dei passaggi aggiuntivi; vorrei ricordare al Sindaco che oltre che a pensare a Gigi D’Alessio bisogna continuare ad amministrare il paese, perché il turismo non è fatto solo di manifestazioni” conclude l’esponente dell’opposizione consiliare.