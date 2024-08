Riapertura delle sale operatorie del San Giuseppe, Più Cairo: “Solo propaganda elettorale

Cairo Montenotte. Sulla riapertura, dopo più di quattro anni dallo stop per Covid, delle sale operatorie del San Giuseppe, annunciata da Asl 2 per il mese di settembre, interviene il gruppo di minoranza “Più Cairo”: “Annunci di arrivi e riaperture ne abbiamo letti molti, nessuno di arrivi di medici e personale per far funzionare, tac, sale operatorie ecc. Di anestesisti nemmeno l’ombra, ma questo, che è certo, non conviene dirlo. Ora in vista delle elezioni Regionali è più facile regalare illusioni!”, scrivono i consiglieri di opposizione, Fulvio Briano, Alberto Poggio e Renzo Briano.

“Dal 2010 al 2018 abbiamo perso 42 mila professionisti sanitari, tra cui sette mila medici. La pandemia ha comportato un aumento di contratti di medici a tempo indeterminato di poco superiore a mille. Troppo poco. Se non si investe in capitale umano tutto ciò che andiamo a mettere nella sanità rischia di dare un vestito nuovo a una struttura vecchia, che vuota resterà e il cui contenitore ancora non si sa da chi verrà pagato. E questo in Valbormida lo stiamo vedendo ormai da anni”, proseguono.

“Le sale operatorie se riapriranno saranno al massimo un ambulatorio chirurgico. Ma siccome è bene ricordare che fiore all’occhiello erano (oltre all’investimento del 2014 per 2,5 milioni), si sottolinea che le stesse viaggiavano a pieno regime (120 prestazioni a settimana) e non certo solo come ambulatori per medicazioni, ma con 1127 prestazioni di day surgery eseguite nel 2014 e 1048 nel 2015. È nel 2017, che sono diventate 101. E’ sempre nel 2017, mese di febbraio, che è avvenuta la chiusura notturna della chirurgia. E’ nel primo semestre del 2020 che sono state quasi del tutto inutilizzate con appena 101 prestazioni. E da lì chiusura del tutto… voluta da chi oggi vorrebbe farci credere che avremo di meglio”, concludono da “Più Cairo”.