Liguria. Che il Movimento 5 Stelle non fosse intenzionato a stare a guardare mentre il Pd decideva come impostare candidato, coalizione e programma in vista delle elezioni regionali in Liguria era chiaro da circa un mese.

In quella fase, immediatamente dopo la manifestazione di piazza De Ferrari con Schlein e Conte a stringersi le mani sul palco insieme a Bonelli e Fratoianni, i pentastellati stavano studiando il regolamento per capire se Luca Pirondini, ex consigliere comunale per un mandato e un pezzo e ora senatore, fosse tecnicamente candidabile alla presidenza della Regione Liguria.

La risposta era “sì”, e adesso quel nome è sul tavolo. Il maestro d’orchestra, già candidato sindaco a Genova nel 2017, si propone come alternativa “meno targata Pd” e meno “politica vecchio stampo” rispetto all’ex ministro Andrea Orlando che, dopo mesi di disponibilità annunciata e praticata, sente vacillare la propria pazienza. D’altronde lo stesso Orlando ha sempre detto che si sarebbe fatto indietro in caso la coalizione decidesse di convergere su un nome più forte.

Eppure, a poco più di due mesi dal voto – si fa sempre più probabile l’ipotesi che le elezioni regionali in Liguria siano il 27 e 28 ottobre e non a novembre – un cambio di rotta di questo genere, con equilibri tutti da ricalibrare all’interno del campo progressista, sembra clamorosa.

L’impressione è che l’ingresso in campo di Luca Pirondini sia un tentativo di alzare la posta in gioco da parte del M5s e che, alla fine, il senatore lascerà spazio a Orlando ma a patto che nel programma di coalizione vengano inseriti alcuni punti fermi in tema, ad esempio, di gestione trasparente della cosa pubblica, di infrastrutture, di energia, materie care al popolo pentastellato.

“Alla fine”, dicevamo. Si ma quando? . La settimana di Ferragosto è stata di sostanziale stand-by per il centrosinistra anche perché, se sul territorio i partiti sono al lavoro su liste, assemblee, incontri, a livello romano – dove si gioca anche la partita del campo largo – le serrande erano abbassate. Nei prossimi tre giorni, però, potrebbe esserci una svolta o per lo meno un chiarimento.

Mentre a Genova gli attori in gioco si parlano tutto sommato a viso aperto, e non necessariamente a mezzo stampa, a Roma i partiti avranno un momento di confronto fattivo. I leader nazionali mandano avanti, in esplorazione, Davide Baruffi, responsabile Enti locali della segreteria nazionale del Pd e Paola Taverna, vicepresidente vicaria M5s, che cercheranno di trovare la quadra sull’ipotesi candidato e su altre questioni ancora aperte.

Ad esempio, il tanto citato “perimetro” della coalizione. Il posto occupato dai moderati e centristi di Azione e Italia Viva resta un’incognita. D’altronde è anche naturale che le eterogenee galassie renziane e calendiane per decidere dove e come stare aspettino di avere più chiaro il nome del candidato. L’ipotesi più quotata in questi giorni è quella di un listone moderato senza nomi dei partiti dove far confluire alcuni degli esponenti che a Genova e in Liguria sono all’opposizione del centrodestra. Ma l’impressione è che questa ipotesi piaccia più a chi non è iscritto a quei partiti che a chi ne fa parte.

Insomma, lo stallo è ancora tale e l’obiettivo, adesso, è di annunciare il candidato entro la fine di agosto, anzi, entro il 30 agosto, giorno dell’incontro tra i leader nazionali del centrodestra che potrebbero sciogliere il nodo anche sul candidato in Liguria.

A proposito di totiani, anche oggi è arrivata la quotidiana punzecchiatura della lista arancione tutta giochi di parole e provocazioni: “Il maestro Luca Pirondini si candida a dirigere l’orchestra del centrosinistra, Andrea Orlando passa in un attimo dai Cinque Stelle alle stalle. Vita grama quella dell’ex ministro che, superato il fuoco amico all’interno del Pd ora deve superare il vaglio degli alleati e già è abbastanza nervoso così. Immaginiamo caso mai arrivi a doversi confrontare con il giudizio più importante, quello degli elettori” afferma la lista Toti.

Provocazioni a cui il Pd non cede. “Siamo al lavoro sui contenuti – afferma Simone D’Angelo, segretario Dem genovese – abbiamo iniziato le assemblee nei circoli che andranno avanti fino al 25 agosto, dopo partiranno le assemblee pubbliche, aperte a iscritti e anche a non iscritti, domenica si chiude la festa dell’Unità di Rossiglione e il 31 agosto inizia quella a Sant’Olcese”.

Chissà se nel programma di quella festa ci sarà un incontro con il candidato ufficiale del centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria.