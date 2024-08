Regionali, Toti incontra i vertici dei partiti di cdx: potrebbe essere “ago della bilancia” per la scelta del candidato. I nomi sul tavolo

Liguria. Potrebbe essere alla fine proprio Giovanni Toti, l’ex presidente da novembre a processo per corruzione appena liberato dagli arresti domiciliari, l’ago della bilancia per decidere il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Ad attenderlo in settimana c’è una serie di incontri a Roma coi vertici nazionali dei partiti che dovrebbe servire a sbrogliare gran parte della matassa per poi chiudere la partita negli ultimi giorni di agosto, in modo da iniziare la campagna elettorale a settembre.

In agenda c’è anzitutto il leader della Lega Matteo Salvini, che già a luglio avrebbe dovuto raggiungere Toti agli arresti domiciliari finché la nuova ordinanza di custodia cautelare per finanziamento illecito non ha cambiato i piani accelerando il percorso verso le dimissioni. Poi Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, formazione centrista di cui l’ex governatore è tuttora “azionista”, poi mercoledì sarà il turno di Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia.

Su un punto sembrano tutti concordi: la prima scelta è un candidato civico, una figura in grado di unire la coalizione e rivendicare i risultati degli ultimi nove anni al governo della Regione pur senza fare capo ad alcun partito. Il nome più chiacchierato in queste ore è quello di Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova, di fatto un alter ego di Marco Bucci: in tasca non ha tessere ma una solida esperienza amministrativa e una stima pressoché trasversale. La sua eventuale candidatura – che né il diretto interessato né il sindaco hanno smentito – aprirebbe automaticamente i giochi per il futuro di Palazzo Tursi, al quale sembrava predestinato. Ed è qui che potrebbe entrare in partita Ilaria Cavo, parlamentare di Noi Moderati e coordinatrice della Lista Toti: se non fosse lei la candidata alle regionali (è una delle possibilità al vaglio) potrebbe prenotare un posto per le prossime comunali a Genova, territorio in cui gode di un ampio consenso.

Tutto questo al netto dei profili civici “puri” che potrebbero spuntare dal cilindro nei prossimi giorni, i cui nomi restano top secret per evitare di bruciarli sui giornali, come si dice in questi casi. In questo senso attenzione alle mosse di Claudio Scajola, sindaco di Imperia e capo della corrente civica ponentina, rafforzato dall’elezione di Alessandro Mager a Sanremo. Esclusa (almeno a parole) una sua corsa in prima persona, potrebbe portare sul tavolo della coalizione qualche proposta di peso.

Ma non è detto che la scelta alla fine non possa ricadere su un politico in senso stretto, anche per bilanciare le mosse degli avversari, che sembrano sempre più orientati a schierare l’ex ministro Andrea Orlando. Mentre c’è chi pensa che Edoardo Rixi possa ancora essere convinto a cambiare idea (il suo “no” era stato cristallino subito dopo le dimissioni di Toti), l’alternativa più concreta si chiama Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di Forza Italia, che invece non ha mai negato la propria disponibilità. E soprattutto – è il ragionamento seguito in alcuni ambienti regionali – è l’unico che potrebbe sostenere senza difficoltà le spese della campagna elettorale, ragionamento non indifferente nel momento in cui il comitato elettorale di Toti è travolto da un’inchiesta per corruzione e finanziamento illecito.

I totiani, però, vogliono esserci. Lo ha detto chiaro proprio Giovanni Toti venerdì nella conferenza stampa fiume all’NH Hotel: la gamba civica “ci dovrà essere, ci sarà, dovrà dire la sua sul candidato presidente, con una civica, due civiche, nel modo che riterremo più opportuno nei prossimi 15-20 giorni, quando sarà più chiara la geometria. Quest’anima civica dovrà essere garanzia verso gli elettori che questa espressione politica non cambierà il suo modo e la sua attitudine di governare questa regione”.

La sopravvivenza di una Lista Toti è tutt’altro che esclusa a priori (l’ex governatore non ha nemmeno rifiutato l’ipotesi di metterci il suo nome) anche se potrebbe assumere forme diverse. C’è una suggestione che si chiama Vince Liguria, nome forgiato sulla falsariga delle liste civiche a sostegno del centrodestra nei Comuni e che potrebbe essere replicato alla prossima tornata per raccogliere gli arancioni. In alternativa potrebbero confluire tutti in un’unica lista “del presidente”, che d’altra parte era lo stesso meccanismo avviato da Toti nel 2015 e replicato con risultati straordinari nel 2020. Molto dipenderà ovviamente dall’estrazione del candidato.

Ipotesi più o meno fantasiose si rincorrono anche sul futuro dello stesso Toti. “Faccio politica da quando sono bambino, si può fare in tanti modi”, ha detto lui qualche giorno fa dichiarando di pensare soprattutto al processo. La frase dà spazio a diverse interpretazioni: c’è chi lo vede impegnato nuovamente nel giornalismo o in senso lato nel mondo dei media, magari come editorialista o come manager. Di certo, come ha ribadito a più riprese, non si candiderà a questo giro, ma in futuro chissà.