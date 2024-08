Regionali, Santi pronto a scendere in campo per Marco Scajola: “Unico candidato presidente che può vincere”

Savona. Tra i savonesi in corsa per il consiglio regionale ci potrebbe anche essere Pietro Santi, recordman di preferenze alle ultime elezioni amministrative a Savona.

Stando ai rumors, Santi scenderebbe in campo ad una condizione: solo se Marco Scajola sarà il candidato presidente, visti i rapporti stretti con la famiglia alla quale è da sempre legato per portare i suoi voti e aiutare l’assessore regionale all’urbanistica uscente.

“Ad oggi è il miglior candidato per poter vincere. E’ molto conosciuto in tutta la Liguria e ha lavorato bene in questi anni da assessore. Da un lato la novità perchè giovane, dall’altra la continuità con il lavoro iniziato da Giovanni Toti”, l’endorsement di Santi a Scajola non lascia spazio a molti dubbi ma, al momento, il diretto interessanto non conferma e non smentisce le voci.

Sul tavolo ci sono i nomi di Pietro Piciocchi, Ilaria Cavo, Carlo Bagnasco. Il segretario ligure della Lega ha dichiarato che “il nome c’è già, ma aspettiamo il momento giusto”. Per l’ufficialità dei nomi bisognerà probabilmente aspettare ancora qualche settimana: potrebbero arrivare per la fine del mese o l’inizio di settembre.