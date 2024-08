Regionali, Rixi: “Il candidato del centrodestra c’è già, aspettiamo a tirarlo fuori quando sarà utile”

Mezzanego. “Il nome secondo me c’è già, bisognerà aspettare quando sarà utile tirarlo fuori“. Parola di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e segretario ligure della Lega, in riferimento al candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali, in occasione della fine dei lavori di demolizione del voltino sulla statale 586 a Mezzanego da parte di Anas

A chi si riferisce Rixi? Per ora non è dato saperlo. Potrebbe essere Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova che parrebbe molto gradito alla Lega, alla componente civica rappresentata dall’ex governatore Giovanni Toti e – si vocifera – anche al sindaco di Imperia Claudio Scajola.

E quando sarà utile tirare fuori il nome, come dice Rixi? Probabilmente il riferimento è al tavolo nazionale del centrodestra con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e probabilmente Maurizio Lupi che dovrà dire l’ultima parola sui candidati in Liguria, Emilia Romagna e Umbria in vista di un election day unico a metà novembre che appare sempre più probabile. Sarà allora che ciascuno calerà ufficialmente le sue carte.

La Lega nei giorni scorsi ha proposto alcuni nomi politici, Alessio Piana e Alessandro Piana, quasi in risposta alla fuga in avanti di Forza Italia che, tramite Tajani in persona, ha fatto il nome di Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo e segretario regionale degli azzurri. In realtà sia Lega che Fratelli d’Italia preferirebbero un civico.

Intanto Rixi ribadisce le linee programmatiche: “La compattezza deve andare oltre una parte politica ma dev’essere per lo sviluppo di una regione che è stata ferma trent’anni: riattivare le opere pubbliche è un processo molto lento. Quello che bisogna evitare è che arrivi qualcuno che vuole fermare questi lavori, e purtroppo ci sono forze politiche che prendono consenso proprio su bloccare la diga, la Gronda, il raddoppio ferroviario nel Ponente. La sindrome Nimby non ha aiutato questa regione, ma l’ha isolata. Credo che la scelta alle regionali sarà questa: se guardare al futuro e lavorare oggi perché i nostri figli possano stare meglio o massimizzare oggi una situazione per uno spirito di conservazione che a mio avviso non fa bene alla regione”.