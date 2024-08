Regionali, il dubbio di Sansa: “Mi ricandido o torno a fare il giornalista?”. La domanda ai suoi follower

Liguria. Giornalista o politico? Ferruccio Sansa – già firma del Fatto Quotidiano, poi candidato presidente della Regione Liguria nel 2020 e consigliere d’opposizione negli ultimi quattro anni – è arrivato a un bivio alla soglia della nuova campagna elettorale innescata dall’inchiesta su Toti. E per la scelta chiede aiuto ai suoi follower sui social. Il post su Facebook ha totalizzato centinaia di commenti in poche ore.

“Devo prendere una decisione: tornare al mio lavoro di giornalista oppure ricandidarmi per provare a completare un percorso – scrive -. È una decisione non facile. Per questo sento di volervi chiedere un consiglio. Cominciando il percorso politico dentro di me avevo deciso di tornare a scrivere alla fine del primo mandato. Sono molto legato al lavoro di giornalista che mi ha permesso di combattere battaglie anche per la Liguria”. E prosegue: “È difficile per me pensare di smettere. Il giornalismo è testimonianza. È una forma di comunicazione con gli altri attraverso la parola. È speranza di contribuire a migliorare la società in cui viviamo”.

“Ma – continua – oggi c’è questa grande occasione di cambiamento in Liguria. Non ho la presunzione di essere decisivo, ma mi chiedo se non sia giusto per me parteciparvi. Sono stati anni faticosi”. E ripercorre le battaglie “contro la politica malata di Toti in cui il tempo ci ha dato ragione”, poi “lo sciopero della fame per i detenuti, le visite negli ospedali, nelle rsa, nelle scuole. C’è stata la class action contro Autostrade e infine “la manifestazione di unità del centrosinistra”.

Così “in queste ore mi chiedo cosa sia giusto fare adesso – riflette -. È un momento decisivo per l’Italia governata da una destra che sta cancellando le conquiste di ottant’anni di Repubblica (a cominciare dalla sanità pubblica) e vuole dividere il Paese tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri con il folle progetto dell’autonomia differenziata. È un momento decisivo, una vera e propria guerra santa, perché dobbiamo scegliere tra due modelli di politica opposti. Oggi è il momento del cambiamento. È il momento di non accontentarsi, di rifiutare facili compromessi. È il momento di chiedere tutto.

“Non c’è forse una scelta giusta. Si può provare a cambiare la società in cui viviamo qualunque sia il nostro ruolo. Per me sia come giornalista che come politico. L’essenziale è l’impegno. Ma visto che abbiamo fatto questo percorso insieme sentivo il bisogno di ascoltare i vostri pareri – dice Sansa rivolgendosi al suo pubblico -. Li leggerò tutti. Promesso. Mi aiuteranno a scegliere anche se alla fine si deve decidere da soli”.

Qualora la scelta finale pendesse dalla parte dell’impegno politico, è probabile che Ferruccio Sansa si candidi insieme all’Alleanza Verdi Sinistra che dovrebbe ospitare anche i consiglieri eletti con la sua lista, Selena Candia e Roberto Centi.