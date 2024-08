Regionali, dopo l’ultimatum di Orlando al campo largo Sansa rompe gli indugi: “Io appoggio la sua candidatura”

Genova. Andrea Orlando nei giorni scorsi aveva messo in guardia: “O ufficializziamo il mio nome entro domenica o ritiro la candidatura”. E il primo a rompere gli indugi, e ad appoggiarlo ufficialmente nella corsa alle elezioni regionali liguri per la coalizione di centrosinistra, è stato Ferruccio Sansa.

“Il mio candidato è Andrea Orlando”, ha scritto Sansa sui social, ricordando con amara ironia che “mancano due mesi alle elezioni regionali. Sarebbe preferibile scegliere un candidato prima del voto. Per questo, visto che nessuno pare decidersi, provo a metterla così”.

L’ex consigliere di opposizione della lista che porta il suo nome, sfidante di Giovanni Toti alla tornata elettorale del 2020, è quindi tornato a elencare le priorità per la Regione e ha invitato nuovamente tutti i membri del cosiddetto campo largo a schierarsi e fare un nome: “Basta attendere. Basta perdere tempo. Per me il candidato alle elezioni sarà Andrea Orlando – ha ribadito – Orlando è apprezzato da tutti i partiti della coalizione. È stato un bravo ministro. È un uomo che conosce e rispetta le istituzioni. È un politico che non è salito sugli yacht per trattare con gli Spinelli. Per me è la scelta giusta in questo momento”.

I nodi interni alla coalizione di centrosinistra potrebbero dunque essere in procinto di sciogliersi, sebbene con grande fatica. Molte le aspettative per la serata di sabato e la tappa di Sant’Olcese della Festa dell’Unità del Pd, dove proprio Andrea Orlando è atteso e dove, si vocifera ormai da giorni, è altamente probabile che la sua candidatura venga ufficializzata sul palco dove sarà presente anche l’ormai ex vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna.

Orlando d’altronde ha detto senza mezzi termini di essere arrivato al capolinea: o il suo nome diventa quello ufficiale e vi si confluisce entro domenica, o si farà da parte. Lo ha fatto capire nelle ultime settimane, dando segni di insofferenza, lo ha chiarito venerdì alla Festa dell’Unità di Bologna, lanciando anche un avvertimento: “Non mischiate le scaramucce nazionali con la peculiare vicenda della Liguria”, ha sottolineato, in riferimento alle varie querelle nate in seno a quel campo largo che a Genova, il 18 luglio, aveva portato in piazza i leader nazionali: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il Movimento 5 Stelle in particolare è indirettamente chiamato in causa, visto che era stata ventilata come papabile la candidatura del senatore Luca Pirondini nei giorni in cui sembrava ormai certa e data per assodata quella di Orlando.

“Con Conte ho rapporti ottimi ma da quando si è chiusa la Camera non ho parlato con nessun leader di partito – ha detto Orlando – È compito del segretario regionale e della segretaria nazionale. Io non scalpito. Non è che mi metto a chiamare Conte. Voglio che siano Conte, Schlein, Calenda a decidere secondo scienza e coscienza la candidatura migliore. Ma quello che voglio dire è che la Liguria ha una situazione tutta particolare e non si possono spostare lì certe tensioni nazionali, certe scaramucce o ripicche. Non solo occorre fare presto ma occorre spirito di coalizione, con una capacità superiore di abbozzare rispetto ad altre parti dove non c’è stato l’arresto del presidente della regione”.

Il nodo Italia Viva e l’appoggio a Marco Bucci

Orlando ha quindi dedicato una parentesi a Matteo Renzi, complice il caso che Italia Viva sta creando a Genova. Qui infatti, in Comune, i renziani appoggiano il sindaco di centrodestra Marco Bucci, e l’assessore Mauro Avvenente, ex PD in quota IV, ha ribadito che questo continueranno a fare sino alla fine del suo mandato. Il leader Renzi aveva però detto chiaro e tondo che “in Liguria saremo con il centrosinistra”. Questo specifico nodo insomma resta da sciogliere.

“Il perimetro della coalizione deve deciderlo la coalizione – ha chiarito Orlando – La precondizione è che ci sia un chiarimento rispetto al Comune di Genova. Bucci ha già detto che farà campagna per il centrodestra”. Se Italia Viva, garantendo il sostegno a Bucci, si presentasse alle regionali con il centrosinistra, “sarebbe un paradosso insostenibile”.

Incognita election day

Occhi puntati su Sant’Olcese, dunque, per capire se effettivamente il sigillo sulla candidatura di Orlando arriverà sabato sera. E si continua ad attendere anche la mossa del centrodestra: dopo giorni in cui sembrava ormai certa la candidatura di Ilaria Cavo, fedelissima totiana, dopo il vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini – su cui poco o nulla è trapelato – è tornato ad affacciarsi il nome del viceministro Edoardo Rixi, che aveva però smentito da subito l’ipotesi candidatura nonostante le evidenti pressioni affinché scendesse in campo.

A questo si aggiunge un’altra attesa, quella relativa all’annuncio della effettiva data delle elezioni. La Liguria ha fissato da tempo l’appuntamento al 27-28 ottobre, d’intesa con la Corte d’appello, sulla base della legge che prevede di andare al voto entro 90 giorni dalle dimissioni del presidente, ma il Governo venerdì ha “raccomandato alle Regioni di evitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali e di convergere verso un’unica data di voto“. Il che fa riprendere quota all‘ipotesi di un election day insieme a Umbria ed Emilia-Romagna.