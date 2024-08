Regionali 2024, ufficiale la separazione Brunetto-Lega. Lettera al segretario Foscolo: “Lascio il partito”

Savona. Non si sa ancora se, alla fine, deciderà di “correre” nella partita delle Regionali 2024. Questo è un nodo ancora da sciogliere ma, una cosa è certa: se lo farà, non sarà con la Lega.

Era già nell’aria, anticipata proprio dal diretto interessato, ma oggi diventa ufficiale la separazione tra Brunello Brunetto e la Lega, sotto la cui bandiera era risultato, nel 2020, il candidato consigliere della Lega più votato in provincia di Savona.

La decisione dell’ex primario di rianimazione del San Paolo di Savona e del San Giuseppe di Cairo è stata ufficializzata attraverso una lettera indirizzata al segretario savonese Sara Foscolo.

“Come già anticipato per le vie brevi, – si legge nella missiva firmata da Brunetto, – sono con questa lettera a comunicare la mia decisione di voler recedere dall’adesione al partito ‘Lega Liguria per Salvini Premier’ del quale tu (Foscolo) sei la segretaria per la provincia di Savona”.

E non è mancato un ringraziamento alla stessa Foscolo: “Ti ringrazio per la tua instancabile e preziosa, quotidiana attività, con i miei migliori auspici”.

Ora, appunto, resta da capire il futuro a breve termine che potrebbe comunque vedere impegnato politicamente Brunetto, anche in veste di candidato, sempre tra le file del centrodestra, ma in un partito diverso. Con gli indizi che sembrano portare, nel caso, a Fratelli d’Italia.

Nel caso di una ricandidatura, Brunetto ripartirebbe dalle 3.733 preferenze personali ottenute 4 anni fa, una quota molto importante che, come detto in precedenza, lo aveva reso (oltre che il più votato della Lega) il secondo più votato in provincia di Savona di tutti gli schieramenti, dietro solo ad Angelo Vaccarezza.

Dalla segreteria provinciale del Carroccio commentano: “La Lega prende atto della decisione di Brunello Brunetto di lasciare il nostro gruppo regionale. Una scelta che non incide sui programmi in vista delle prossime elezioni regionali. La Lega continuerà a lavorare, in Liguria e in tutte le realtà locali, con determinazione per portare avanti i valori e i programmi che da sempre caratterizzano il movimento, con l’obiettivo di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini”.