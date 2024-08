Regionali 2024, Linea Condivisa: “Subito il candidato o conseguenze gravissime”

Liguria. Superare la “pericolosa situazione di stallo” per la scelta della candidatura alla presidenza della Liguria, perché un’ulteriore dilazione dei tempi porterebbe a una “situazione gravissima di non ritorno”. È il contenuto di una lettera aperta inviata da Linea Condivisa ai leader nazionali del centrosinistra e del campo progressista: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. A firmarla sono la presidente Rossella d’Acqui, il referente in Regione e consigliere regionale Gianni Pastorino, al referente in Comune di Genova e consigliere comunale Filippo Bruzzone e tutto il direttivo dell’associazione. La riportiamo di seguito.

Linea Condivisa è una piccola forza politica radicata in Liguria che raggruppa diverse realtà civiche territoriali locali, protagoniste peraltro, negli ultimi mesi, nelle elezioni comunali della nostra regione. Siamo estremamente preoccupati e per questo riteniamo necessario interloquire direttamente con Voi, riguardo alla pericolosa situazione di stallo politico che si è creata in vista delle elezioni regionali del 2024, previste per il 27 e 28 ottobre.

Vogliamo ricordare a tutti noi l’importanza della manifestazione del centrosinistra dello scorso luglio in piazza De Ferrari e, ancora prima, lo sforzo compiuto dalle opposizioni unite in Consiglio Regionale e dalle forze sociali e politiche per chiedere le dimissioni del presidente Toti, allora agli arresti domiciliari. La manifestazione del 18 luglio è ormai passata; oggi siamo al 28 agosto e la coalizione non ha ancora una candidata o un candidato.

Immaginate lo sconcerto che sta attraversando l’elettorato di sinistra e di centrosinistra, un elettorato che è passato dal legittimo ottimismo di poter tornare a governare la nostra regione dopo nove anni di amministrazione Toti, a un progressivo arretramento di questa possibilità, rischiando una sconfitta senza dignità. È sempre più evidente la necessità di superare lo stallo attuale e rilanciare l’interesse collettivo, riprendendo un progetto unitario e condiviso per la Liguria.

Come piccola ma radicata forza politica della nostra regione, che ha scelto di stare all’interno della coalizione con il suo bagaglio di esperienze e di allargarsi ad altre esperienze civiche territoriali, senza mai entrare in polemica sulla scelta di una candidata o un candidato, riteniamo fondamentale che le forze nazionali come il Pd, il M5s e Avs siano consapevoli di questo momento cruciale. Vogliamo ricordare che al di là di ogni ragionamento sui nomi, ci sono i problemi reali delle persone: la sanità pubblica a pezzi, la tutela dell’ambiente, i diritti negati dal punto di vista economico, sociale e civile. È il momento di mettere in campo le nostre idee e presentarle alle cittadine e ai cittadini.

Non è più possibile rinviare la scelta della candidata o del candidato. Un’ulteriore dilazione dei tempi ci porterebbe a una situazione gravissima di non ritorno. Anche perché, nell’immaginario collettivo, da tempo è emersa una figura di candidato; pur riconoscendo la legittimità di posizioni diverse, riteniamo che la discussione su altri nomi andava affrontata e organizzata già due o tre mesi fa. Immaginate il danno d’immagine se domani, invece di una candidata o un candidato, si decidesse di presentarne quattro o cinque, a meno di un mese dalla presentazione delle liste. Lo schieramento di centrosinistra apparirebbe incapace di gestire i propri processi interni e, di conseguenza, incapace di governare la Liguria. Siamo certi che prenderete in considerazione queste riflessioni e confidiamo nel vostro ascolto. Vi salutiamo, mantenendo intatta la nostra attenzione e il nostro impegno politico.