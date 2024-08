Regionali 2024, Indipendenza: “Ritorniamo ai comizi di piazza. L’elettorato ha bisogno del contatto diretto con i candidati”

Liguria. “È giunto il momento che la politica scenda in piazza e salga sul palco come si usava in passato per recuperare il contatto diretto con gli elettori. I social indubbiamente hanno un ruolo fondamentale nella comunicazione ma è necessario ritornare a parlare con le persone guardandole negli occhi e mettendoci la faccia”. Lo dice Fabrizio Marabello, coordinatore di Savona e provincia e responsabile di comunicazione e propaganda del Movimento Indipendenza Liguria.

“Chiediamo alle amministrazioni comunali della Liguria di non smontare i tanti palchi e palchetti presenti nelle città e nei paesi che sono stati impiegati per gli eventi culturali e musicali durante la stagione estiva. Le strutture potrebbero essere utilizzate gratuitamente da tutti i candidati alle elezioni regionali per i loro comizi. Il Movimento Indipendenza non teme nessun confronto diretto con gli elettori, anzi! Noi siamo abituati, sin dalla nostra fondazione, a dotarci di megafono e ad andare nelle piazze già da quando avevamo iniziato la nostra battaglia in tutta Italia per fermare i conflitti tra NATO (non Ucraina) e Russia e nel Medioriente per proporre al governo Meloni di farsi promotore di una mediazione di pace. Appello purtroppo non accolto dall’esecutivo con tutti i svantaggi soprattutto a livello economico che hanno comportato per la nostra nazione”.

“Lo strumento del comizio politico, dunque, non può ritenersi superato se pensiamo che molte persone (in particolare anziani) non hanno dimestichezza con l’utilizzo dei social, motivo per cui a Ceriale e in altre località della Liguria, il Movimento Indipendenza utilizza le bacheche per la propria comunicazione politica. Però per parlare in una piazza, guardando in faccia i propri elettori per comprenderne le intenzioni e le aspettative, è necessario avere coraggio, onestà intellettuale e sicurezza in sé stessi e nei propri programmi. Sarà per questo che la sinistra come la presunta destra evitano i comizi di piazza?”.