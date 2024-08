Regionali 2024: “È Giorgio Cangiano il nome giusto”, nessun dubbio per il sindaco di Albenga Tomatis

Albenga. Continuano gli attestati di stima e gli endorsment per spingere l’ex sindaco di Albenga Giorgio Cangiano alla candidatura, in veste di candidato consigliere, per le elezioni regionali 2024.

Dopo quello del gruppo “Cittadini Stanchi”, ora è arrivato un importante attestato di stima e fiducia proprio dal suo successore nella carica di primo cittadino della Città delle Torri.

Riccardo Tomatis, infatti, non ha dubbi: “Giorgio Cangiano è il nome giusto. Purtroppo sono anni che il comprensorio ingauno non esprime un suo rappresentante in Regione, e gli effetti sono stati devastanti. Questo è sotto gli occhi di tutti”, – ha spiegato il sindaco.

“Sanità, viabilità, ma anche sicurezza idrogeologica e molto altro: Albenga e il ponente savonese in questi anni hanno subito una vera e propria vessazione. Partiamo dal tema sanità, ben noto a tutti noi. Non mi riferisco tuttavia solo alla questione del nostro ospedale (il più nuovo e funzionale della regione), ma anche ad una sanità territoriale che è stata progressivamente depauperata da una politica senza visione. Gli sforzi del personale sanitario sono evidenti, ma sarebbe necessaria una riprogrammazione totale del sistema sanitario, con una valorizzazione delle risorse presenti e i giusti investimenti”, ha proseguito.

“Alla gravissima situazione sanitaria, e in parte collegato a questa, c’è un altro importante tema, quello della viabilità. Il nostro territorio, in particolare nel periodo estivo e nei fine settimana, ha una viabilità al collasso. Lunghe code in autostrada e traffico che si riversa sull’Aurelia, rendendo difficile riuscire a raggiungere il nostro territorio o a spostarsi sullo stesso. Ecco che a risentirne è il turismo, il comparto commercio, sanità e anche la vita quotidiana di tutti noi”, ha aggiunto ancora Tomatis.

“È necessario prevedere consistenti interventi, intercettare risorse attraverso una progettazione che può essere frutto esclusivamente di una seria visione politica del territorio. Pensiamo poi al comparto della sicurezza idrogeologica del territorio. Albenga ha forse una delle reti idriche più fitte del ponente e dell’intera Liguria, ma ogni anno riceve pochissimi contributi regionali per la messa in sicurezza dello stesso, senza pensare poi ai mancati interventi sui corsi d’acqua che già in partenza sono di competenza regionale (vedi Arroscia e Centa)”.

“Servono risposte concrete ad un territorio fragile, che spesso è stato ignorato dalle amministrazioni regionali passate. È fondamentale che il nostro comprensorio riesca ad esprimere una figura che porti a Palazzo Fieschi le necessità del territorio. Una persona che abbia a cuore solo il bene dello stesso, che ne conosca le esigenze e riesca a raccogliere ampi consensi per le sue qualità, tra tutte la sua competenza, trasparenza e onestà. Se devo pensare a un nome ovviamente penso quindi a quello di Giorgio Cangiano”, ha concluso il sindaco di Albenga.