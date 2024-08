Liguria. Non solo il centrosinistra: anche il centrodestra vive da giorni una fase di stallo rispetto alla scelta del candidato presidente per le prossime elezioni regionali. Ma tensioni e preoccupazioni restano efficacemente sottotraccia rispetto allo schieramento avversario, dove ancora una volta la scelta del candidato sta assumendo le caratteristiche dello psicodramma.

Il giorno X è venerdì 30 agosto, quando si terrà il vertice dei leader del centrodestra con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini: una riunione convocata per discutere i temi più caldi tra quelli sul tavolo del governo ma è inevitabile che all’ordine del giorno ci saranno anche le elezioni regionali.

Intanto si deciderà il giorno delle elezioni, in Liguria l’ipotesi più quotata al momento è quella del 28 e 28 ottobre ma potrebbe esserci invece un accorpamento sul 17 novembre. Siccome per la data serve un decreto del governo è chiaro che le valutazioni politiche sull’opportunità, per il centrodestra, di fare campagna e avere i risultati di tre regioni critiche come Liguria, Umbria ed Emilia Romagna porterà a valutazioni molto ponderate.

E poi la triade Meloni, Salvini e Tajani potrà anche dare indicazioni dirimenti sul nome del candidato o della candidata alla presidenza della Regione Liguria. Il nome civico puro che tanto piacerebbe a Fratelli d’Italia non esiste e probabilmente non è mai esistito.

Le figure sondate in modo più o meno concreto in queste settimane hanno tutte declinato: dal giurista Lorenzo Cuocolo al presidente di palazzo Ducale Beppe Costa, dal presidente dell’ordine dei Medici Bonsignore al rettore dell’Università Federico Delfino passando per un imprenditore come Antonio Gozzi, pronto a criticare il centrosinistra e a lodare il modello Genova ma non intenzionato a disimpegnarsi dal suo ruolo in Confindustria nazionale.

D’altra parte ci sono i potenziali candidati politici: la deputata totiana Ilaria Cavo, il braccio destro di Bucci, Pietro Piciocchi e l’assessore regionale, anch’egli totiano, Marco Scajola. “Portatori sani”, si potrebbe dire, del modello Genova e del modello Liguria, ma per capire quanto e come potrebbero essere sfidanti competitivi di un candidato come Andrea Orlando, sempre che sia lui il candidato del centrosinistra, la coalizione potrebbe attendere i risultati di un sondaggio da realizzarsi in questi giorni.

Un’indagine realizzata qualche settimana fa aveva dato per favorita Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, sfiorata ma non indagata nell’inchiesta per corruzione grazie all’intuizione che l’ha portata a non avere contatti, durante la campagna per le ultime regionali, con i gemelli Testa, figure ritenute vicine alla mafia. E’ anche vero che, però, il suo profilo così vicino a quello dell’ex governatore potrebbe penalizzarla in caso di elezioni a novembre se si pensa che il processo immediato per Toti, Signorini e Spinelli inizierà il 5 di quel mese.

L’altro nodo relativo a Cavo, ma se ne parlerà semmai in caso di vittoria, è il seggio in parlamento che si libererebbe e che andrebbe assegnato con elezioni suppletive, ipotesi non gradita a Forza Italia.

Oltre al nuovo sondaggio, l’altra freccia all’arco del centrodestra è l’attesa. Se davvero entro la fine della settima il centrosinistra scioglierà le riserve su coalizione e candidato, tanto vale aspettare di sapere chi sia per definire l’identikit ideale.