Regionali 2024, Camiciottoli chiede alla Lega di essere candidato: “Pronto a mettere a disposizione 15 anni di esperienza da sindaco”

Pontinvrea. “Ho chiesto al mio partito di valutare la mia candidatura per le prossime regionali”. Così in una nota il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

“Tale decisione è maturata perché credo sia giunto il momento che metta a disposizione l’esperienza maturata in questi quindici anni da sindaco di un comune dell’entroterra – aggiunge – In tutto questo tempo, nonostante l’impegno profuso da tutti gli amministratori dei Comuni dell’entroterra, continuiamo ad assistere ad uno spopolamento preoccupante vicino ad un punto di non ritorno. L’entroterra ha bisogno di iniziative mirate che permettano di attivare servizi fondamentali che oggi, benché sempre promessi, vengono puntualmente disattesi, costringendo i nostri giovani a lasciare le terre dei padri e non diventando attrattivi per giovani coppie e famiglie che vorrebbero migliorare la loro qualità della vita ma si arrendono il più delle volte difronte ad un’assenza di servizi essenziali”.

La decisione di avanzare tale richiesta nasce “da una conoscenza vera dei problemi che oggi gravano sull’entroterra ed in particolare sui piccoli comuni, dal dissesto idrogeologico alla sanità, dal trasporto pubblico locale alla scuola, alla tutela del territorio dalla nascita continua di progetti di parchi eolici sempre più impattanti che anche dove ci siano le condizioni di realizzazione troppo poco lasciano ai territori coinvolti. Credo che tutti insieme, cittadini e amministratori locali, possiamo lavorare ad un progetto di sviluppo vero del nostro entroterra che dovrà essere sinergico con i comuni costieri e che guardi a servizi in forma associata, soprattutto nel turismo, troppo spesso a macchia di leopardo, cosa che che non permette di creare le condizioni di ricaduta economica necessaria alla creazione di posti di lavoro ed investimenti anche di privati”.

“E’ chiaro che le sfide della provincia sono legate all’entroterra e quindi devono essere attenzionate perché dal loro sviluppo dipende tanto dei progetti che ho accennato dal porto alle liste d’attesa, dalla scuola al lavoro. Con questa mia ‘candidatura’ voglio mettere a disposizione dei cittadini quindici anni di esperienza da sindaco in prima linea e affrontare nuove sfide che portino risultati oltre i confini del mio Comune”, conclude Camiciottoli.