Regionali 2024, Brunetto non sarà candidato con la Lega: “Decisione assunta in autonomia”. Possibile la corsa con un altro partito?

Savona. Brunello Brunetto, attuale consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, non si ricandiderà alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa ligure del prossimo autunno. Almeno tra le fila del Carroccio.

Che l’ex primario di rianimazione del San Paolo di Savona e del San Giuseppe di Cairo non avesse intenzione di tentare un “secondo mandato” in consiglio regionale con il suo attuale partito di appartenenza è una voce che circola da parecchio tempo, ma ora pare avere assunto una certa ufficialità.

Secondo le ultime indiscrezioni, in questi giorni Brunetto avrebbe incontrato il vice ministro e segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, per ragionare sui nomi dei cinque candidati che rappresenteranno il partito di Matteo Salvini alle urne. Come di prassi, ai consiglieri regionali uscenti è stata “offerta” la possibilità di tentare una nuova corsa e così è stato per Brunetto, che nel 2020 era stato il candidato consigliere della Lega più votato in provincia di Savona.

Ebbene, sempre stando ai rumors, Brunetto avrebbe liberato la sua “casella”, dando licenza a Rixi di cercare un altro nome con il quale sostituirlo. Il consigliere regionale uscente, dunque, non sarà candidato per un secondo mandato, almeno per la Lega.

Una decisione di cui si vocifera da parecchio tempo, ma che ora, come detto poco sopra, pare essere diventata ufficiale, come conferma il diretto interessato, contattato telefonicamente da IVG.it: “Si tratta di una decisione che ho assunto in piena autonomia – spiega – Nei prossimi giorni ragionerò sul da fare, ma intanto desidero ringraziare sentitamente il vice ministro e segretario ligure Edoardo Rixi, l’onorevole Francesco Bruzzone e il segretario provinciale Sara Foscolo per la fiducia che hanno voluto manifestare nei miei confronti proponendomi la ricandidatura e, soprattutto, per il rispetto dimostrato quando ho declinato la proposta”.

Il fatto che Brunetto non abbia più intenzione di ripresentarsi con l’appoggio della Lega, tuttavia, non esclude a priori una sua partecipazione alla competizione regionale, magari sostenuto da un altro partito. Ad esempio Fratelli d’Italia, per riportare un altro rumor che circola da qualche tempo, o Forza Italia o magari all’interno di una “lista civica del presidente”, anche se il nome del candidato presidente del centrodestra, ad oggi, non è ancora stato ufficializzato. O ancora, in ultimo, qualora non trovasse una “casa” adatta, Brunetto potrebbe anche decidere di ritirarsi dall’attività politica dopo un solo mandato da consigliere regionale.

Quel che è certo è che Brunetto ripartirà dalle 3.733 preferenze personali ottenute quattro anni fa, una quota che, pur essendo alla sua prima esperienza elettorale, lo aveva reso (oltre che il più votato della Lega) il secondo più votato in provincia di Savona di tutti gli schieramenti, giusto dietro ad un altro “campione di preferenze” e politico navigato come Angelo Vaccarezza.