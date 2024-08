Regionali 2024, al via la raccolta firme per la candidatura di Francesco Nappi: due appuntamenti in Valbormida

Savona. Prende il via dalla Valbormida la raccolta firme necessarie a sostenere la candidatura a presidente della Regione di Francesco Nappi, segretario nazionale vicario di Sovranisti per l’Italia e le libertà.

Le prime due date sono: mercoledì 4 settembre a Carcare, al mercato, dalle 10.30 alle 13; giovedì 5 settembre al mercato di Cairo Montenotte sempre dalle 10.30 alle 13.

“Invito la cittadinanza a venire a firmare per la nostra lista, che è la vera alternativa alla solita scena politica attuale. Punti fermi del programma sono il rilancio della sanità, lo sviluppo del turismo e del lavoro, non dimenticando le fasce di cittadini più bisognose con incentivi per la casa, incentivi per i diversamente abili e più fragili. Senza dimenticare una stretta sull’operato di amministratori di sostegno e assistenti sociali che in Liguria sono figure poco trasparenti”.

“Vi aspettiamo: se volete un vero cambio di passo in Regione firmate per Sovranisti per l’Italia e per le libertà”.