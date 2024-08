Rassegna dei “Libri di Liguria” a Peagna, la 43^ edizione si apre con l’intitolazione della biblioteca a Francesco Gallea

Ceriale. Tutto pronto, a Peagna di Ceriale, per la 43a Rassegna dei “Libri di Liguria”, manifestazione tradizionale di fine agosto che testimonia l’impegno dell’Associazione “Amici di Peagna”, e di tutti i suoi ospiti e collaboratori, nella promozione della storia e della cultura liguri in ogni loro espressione e declinazione, da quella artistica a quella linguistico-letteraria, da quella etnografica e del costume a quella enogastronomica (per citarne solo alcune tra le più foriere di spunti, discussioni e pubblicazioni negli ultimi anni).

Oltre alla mostra bibliografica allestita in Casa Girardenghi, basata sulle più recenti acquisizioni della biblioteca specializzata “Libri di Liguria” e accompagnata per la seconda volta da una collettiva pittorica a tema “paesaggi e scorci liguri” dell’Associazione artistica “Lo Schizzo” APS di Toirano, il programma di quest’anno propone a curiosi ed appassionati, dal 24 al 29 Agosto, alle ore 21 presso il Teatro Carlo Vacca, una serie di sei serate culturali, tutte riconducibili al titolo-tema “Viaggi e incontri”, suggerito dall’opera grafica eseguita appositamente per la rassegna 2024 dall’artista Andrea Losio. In occasione della serata inaugurale della Rassegna, sabato 24 agosto, dopo l’immancabile taglio del nastro in Casa Girardenghi, l’Associazione intitolerà la propria biblioteca “Libri di Liguria” al professor Francesco Gallea, fondatore e storico presidente, oltre che figura più rappresentativa degli “Amici di Peagna”, purtroppo scomparso nel febbraio scorso a 91 anni, dopo una vita spesa al servizio della cultura ligure. Proprio la Biblioteca da lui immaginata e voluta sarà oggetto, grazie alla promozione del Comune di Ceriale, dello spettacolo conclusivo della settima edizione di “Liguria delle Arti. Lo spettacolo della bellezza”, progetto ideato e diretto da Pino Petruzzelli per promuovere le eccellenze artistiche e culturali di cui la Liguria è ricca.

Domenica 25 agosto, sotto la guida di Manuel Bova e Sergio Badino, autori da ultimo e rispettivamente di “Un millimetro di meraviglia” (Milano, Sperling & Kupfer, 2024) e “Mille papaveri rossi” (Milano, Piemme, 2023), si intraprenderà tutti assieme uno stimolante “Viaggio nella narrativa al tempo dei social”. L’intervista agli autori sarà curata e condotta dalla professoressa Francesca Fante.

Lunedì 26 agosto, con il professor Paolo Pileri, l’ingegner Filippo Bonfiglietti e il giornalista Paolo Pittaluga, moderati da Davide Michelini, si affronterà un tema specifico, delicato e dagli scenari incerti come quello della “Mobilità in Liguria. Breve viaggio nel futuro”.

Martedì 27 agosto, la serata sarà dedicata a “Vite di Farfa. Lettere, incontri e cucina futurista”, con la Dott.ssa Silvia Bottaro e il professor Umberto Curti che dialogheranno intorno alla figura del pittore, poeta e fotografo Vittorio Osvaldo Tommasini, detto Farfa (1879-1964) – personalità rappresentativa del futurismo, attivo nella prima metà del Novecento tra Savona e Sanremo –, alla sua rete di relazioni e al suo contesto storico-culturale di riferimento.

In collaborazione con il Circolo Fotografico San Giorgio BFI FIAF-ILFIAP di Albenga, mercoledì 28 agosto si darà quindi spazio all’arte fotografica, alle sue tecniche e possibilità di applicazione nel tempo, con l’esempio emblematico di “Sestri Levante: una straordinaria esperienza al cuore della fotografia italiana degli Anni ’60”, raccontata dal suo appassionato ideatore e promotore Roberto Montanari.

L’Associazione “Amici di Peagna” rende nota la cinquina di finalisti del Premio “Anthia” al Libro Ligure dell’Anno 2024, che sarà assegnato nella serata di giovedì 29 agosto, dopo la presentazione di tutti e cinque i volumi selezionati. In ordine alfabetico per titolo, si tratta dei seguenti volumi: Sergio Luzzatto, “Dolore e furore. Una storia delle Brigate rosse”, Torino, Einaudi, 2023; Massimo Bartoletti, “Officine pittoriche del ’500 nel Ponente ligure”, a cura di Franco Boggero, Savona, Fondazione De Mari – Genova, SAGEP, 2024; “Sacro, e vago Giardinello. Trascrizione integrale del manoscritto seicentesco custodito nel Fondo del Capitolo della Cattedrale”, a cura di Giorgio Fedozzi e Gianluca Robbione, Albenga, Edizioni del Delfino Moro, 2023; Aurora Cagnana e Maddalena Giordano, “Le torri di Genova. Un’indagine tra fonti scritte e archeologia”, Ventimiglia, Philobiblon Edizioni, 2024; Tiziano Franzi, “Le tribù liguri nella Preistoria. Guida polisensoriale a luoghi, musei e curiosità da 20.000 anni fa alla romanizzazione”, Genova, Erga Edizioni, 2024. In linea con la tradizione del Premio “Anthia”, all’autore o curatore del volume vincitore, sarà consegnata un’opera d’arte esclusiva, gentilmente offerta dal Circolo degli Artisti di Albisola Marina, che quest’anno ne ha affidato la realizzazione all’artista Gioele Sasha Staltari, giovanissimo artista ligure.

La mostra dei volumi di Liguria in Casa Girardenghi, assieme a quella delle opere pittoriche dell’Associazione “Lo Schizzo”, sarà visitabile, dal 24 al 29 agosto, prima e dopo lo svolgimento delle serate culturali e proseguirà fino al 1° settembre, con orario dalle 17.00 alle 23.00.

Gli “Amici di Peagna” ringraziano tutti gli autori e gli editori che hanno voluto omaggiare l’Associazione e la Biblioteca dei loro nuovi volumi sulla Liguria, la Parrocchia di San Giovanni Battista, il Comune di Ceriale per il contributo economico e la messa a disposizione degli spazi necessari allo svolgimento della Rassegna, le Associazioni che hanno collaborato al progetto spinte dal comune affetto per la terra di Liguria e tutto il pubblico che, trovando di proprio interesse i temi delle serate, vorrà intervenire alla manifestazione.