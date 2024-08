Rari Nantes Savona in lutto: è mancato l’ex dirigente Elvio Ronchetti

Savona. E’ mancato questa mattina, all’ospedale San Paolo di Savona, Elvio Ronchetti, 80 anni, ex dirigente accompagnatore della Prima Squadra di Pallanuoto, ma soprattutto grande tifoso biancorosso.

“Elvio era uno sportivo vero, dalla risata contagiosa e dalla battuta sempre pronta – lo ricorda così la Rari Nantes -. Fu lui ad avvicinare alla pallanuoto il figlio Matteo che ha militato nella squadre giovanili della Rari ed ora gioca nel Campionato Master Uisp Una figura storica, quella di Elvio, che lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

La Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe a Matteo ed a tutta la famiglia Ronchetti ed esprime le più sentite condoglianze. “Grazie Elvio, ci mancherai”.

Lo ricorda così Luciano Angelini: “Un amico con il quale avevamo attraversato la storia del calcio savonese in que magnifici e irripetibili ann’60. Elvio era stato portato al calcio da suo padre, grande appassionato e dirigente del Savona FBC come collaboratore di Stefano Del Buono. Aveva compiuto tutta la trafila dagli allievi alle soglie della prima squadra: poi era stato anche lui colpito dalla “sindrome Gigione”, il manager genovese arrivato con la promozione in Serie B che aveva smantellato il nostro settore giovanile per far posto a ragazzi provenienti da altre parti d’Italia: Milano, Verona, Val d’Aosta. Elvio era passato alla Nolese in promozione: la squadra diretta dal vulcanico “Rissetto” Bruzzone, un appassionato presidente dalla vocazione dello “Zamparini” ante litteram con il gusto di liquidare in fretta gli allenatori, magari tentando lui di insegnare a Felice Levratto a battere i calci d’angolo. Elvio aveva poi contribuito a fondare il Savona Nord rilanciando il calcio lavagnolese in un periodo di stasi: così unendo la forze con la ricostituita Libertà e Lavoro e altre squadre si era arrivati a recuperare l’antica insegna dello Speranza, ancora oggi attiva”.

“Non solo calcio – prosegue Angelini -. Partecipando con Giuan Nasi e altri alla spiaggia “Raphael” di Natarella (per il libro “Il Tempo di Giuan” in ricordo dell’amico prete scomparso prematuramente aveva scritto un pezzo “Le più pazze imprese le chiamavamo “Raphael”) Elvio fu protagonista della fondazione dell’omonima squadra di pallavolo dalla quale poi avevano preso il volo giocatori di classe come suo cognato Marco Cosa (fratello della moglie di Elvio, Giuliana, scomparsa qualche tempo fa e alla quale va ancora il nostro ricordo) arrivato in Serie A con il Gonzaga Milano. Nella scia della tradizione di famiglia Elvio era un artigiano del ferro: anzi un artista del ferro, materia con la quale ha lavorato a sculture di un grande fascino. Calciatore, artista, soprattutto persona buona e generosa: un altro pezzo della storia di una Savona perduta”.