Quiliano&Valleggia, questa sera in scena la 29ª edizione del “Trofeo Valerio Borreani”. Molinaro: “Sabato tanti spunti positivi al di là di assenze e risultato, il gruppo si sta amalgamando alla grande”

Quiliano. Questa sera presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” andrà in scena la ventinovesima edizione del “Trofeo Valerio Borreani”. Ormai classico appuntamento estivo, il torneo amichevole quest’anno vedrà impegnate Quiliano&Valleggia, Bragno e San Francesco Loano. Per i biancorossoviola di mister Gianluca Molinaro sarà la seconda uscita stagionale dopo aver inaugurato i propri impegni precampionato scendendo in campo nel weekend contro il Millesimo.

Il match è terminato 6-1 in favore della squadra guidata da mister Macchia, ma l’allenatore del Quiliano&Valleggia non ha fatto drammi: “Nonostante le numerose assenze di agosto ho avuto modo di vedere svariati spunti positivi. Il Millesimo ha dimostrato di essere un’ottima squadra e sono certo che disputerà un ottimo campionato. Siamo in fase di costruzione sia noi che loro, ma il risultato finale ha premiato tantissimo i nostri avversari”.

In seguito Molinaro ha proseguito svelando le sue impressioni sulle prime settimane di allenamento dei biancorossoviola: “Il gruppo si sta amalgamando alla grande, penso si stia creando l’alchimia giusta. È vero, per il momento sono solo amichevoli, ma si vede già che in campo i ragazzi combattono l’uno per l’altro. Sono contento, in allenamento vedo grande partecipazione e anche una sana competizione”.

Sul girone “B”: “Savona, Speranza, Campese, Masone e Multedo sono le squadre che dovranno provare a vincere il campionato, noi invece vogliamo fare bene. So che può sembrare una lieve diversità, ma in realtà è abissale. Loro sulla carta hanno dimostrato con il mercato che devono fare qualcosa. A noi invece la società sta riportando alle stelle nonostante la retrocessione dell’anno scorso, motivo per cui io e i miei giocatori ci siamo imposti di dare il massimo. L’elevata competitività del girone sarà uno stimolo per noi”.

Infine Molinaro ha concluso svelando il nome di un giocatore che lo ha favorevolmente colpito durante la preparazione: “Sabato contro il Millesimo ho provato anche qualche giovane. Sono rimasto davvero stupito da Francesco Cestelli, sembra un giocatore completo in tutto. Se continua su questa linea d’onda sentiremo parlare presto di lui”.