Quiliano, il 6 settembre al via il progetto di gemellaggio con una città in Slovenia: tanti i giovani coinvolti

Quiliano. Il 6,7 e 8 settembre presso la sala consiliare del Comune di Quiliano si terrà il progetto di gemellaggio tra Città co-finanziato dall’Unione Europea dal titolo “Twinning In Community” (T.I.C.) – A gymnasium for democracy and reading to join.

Il progetto “Twinning In Community” condiviso tra i Comuni di Quiliano e Ajdovscina (Slovenia) valorizza l’esperienza dei rapporti di gemellaggio tra i due Comuni che nascono negli anni 1971-1972.

Lo scopo del progetto è la condivisione delle buone pratiche volte a valorizzare la cittadinanza europea nei territori attraverso il coinvolgimento attivo delle due Comunità con due eventi: a Quiliano nei giorni 6,7 e 8 settembre e a Ajdovscina nei giorni 7,8 e 9 maggio 2025.

Durante i tre giorni a Quiliano vengono organizzati lavori di gruppo, simulazioni ed esperienze significative, grazie alle quali i giovani partecipanti hanno l’opportunità di condividere le proprie idee, sviluppare curiosità, capacità di ascolto e di argomentare e difendere le proprie opinioni in maniera costruttiva, come attraverso il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, nonché le esperienze di biblio-pedagogia e la lettura inclusiva.

La sperimentazione in diversi contesti di esperienze condivise offre un’opportunità di crescita personale per i diversi target coinvolti: amministratori pubblici, studenti, operatori culturali e sociali, cittadini. La capacità di fare rete, collaborare, condividere idee e best practices, affrontare le sfide del presente e anticipare quelle del futuro è la chiave per costruire nuove prospettive, nella prospettiva di Agenda 2030. Alcune iniziative del progetto sono rivolte anche alla cittadinanza.

Con la collaborazione di “Rete dei Comuni Sostenibili”, “Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa” e “Arca – cooperativa culturale”.