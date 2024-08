Quiliano, conto alla rovescia per l’avvio del progetto europeo “Twinning In Community”

Quiliano. È già scattato il conto alla rovescia per l’avvio del primo del progetto co-finanziato dall’Unione Europea “Twinning In Community”, promosso dal Comune di Quiliano (Italia) e dal Comune gemellato di Ajdovščina (Slovenia).

L’evento, organizzato a Quiliano nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024, intitolato “A gymnasium for democracy and reading to join” (Una palestra per la democrazia e la lettura per unire), ha come obiettivo principale la condivisione delle buone pratiche rivolte ai più giovani in temi di democrazia e di biblioteca, con particolare attenzione ai diritti e valori dell’Unione Europea.

“Siamo davvero orgogliosi – dichiara il sindaco Nicola Isetta – di passare alla fase operativa del rilancio del rapporto di gemellaggio con il Comune di Ajdovščina, che rappresenta uno dei punti fermi della storia civile di Quiliano degli ultimi cinquanta anni. La riattivazione dei rapporti con la comunità di Ajdovščina, sviluppata proprio durante il nostro precedente mandato amministrativo, inizia quindi a produrre i primi frutti, e rappresenta la prima vera tappa di un ampio percorso di partenariato e progetti, previsto nel corso dei prossimi anni.”

Il progetto “Twinning In Community” consentirà pertanto di sviluppare ulteriormente la relazione e l’amicizia reciproca tra il Comune di Quiliano ed il Comune sloveno di Ajdovščina risalenti agli anni ’70, anno del gemellaggio ufficiale nel 1974.

I lavori di gruppo e i convegni organizzati durante il workshop permetteranno di incoraggiare la partecipazione dei più giovani alla vita democratica dei Comuni, incrementando la loro educazione civica, e fornire esperienze pratiche da condividere con i gruppi target coinvolti, al fine di poter replicare i diversi approcci e metodologie in altri contesti e paesi.

I giovani, motori del futuro, saranno dunque i protagonisti del progetto. Si incontreranno ragazzi provenienti dal Comune italiano di Quiliano e ragazzi provenienti dal Comune sloveno di Ajdovščina e, attraverso l’approccio a strumenti di lettura universale come i silent book, sarà possibile superare le barriere linguistiche, affidando la comunicazione alle immagini, scoprendo le diversità culturali dell’Unione Europea e promuovendo quindi l’esperienza di eredità comune.

Il programma delle attività dell’evento aperte al pubblico è consultabile sul sito istituzionale della Città di Quiliano www.comune.quiliano.sv.it e sul portale turistico https://turismo.comune.quiliano.sv.it