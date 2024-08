Savona. Il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Gianpaolo Rossi assieme agli addetti dell’azienda di trasporto savonese e al personale della Questura di Savona per la doppia giornata di formazione dal titolo: “Rapporto con la clientela, sicurezza e predisposizione di comportamenti e tecniche di gestione del conflitto”.

Una iniziativa che rientra anche nel complessivo progetto “Socrate”, rivolto al rispetto delle regole a bordo dei bus di linea e attenzione al servizio di trasporto pubblico locale.

All’incontro formativo hanno partecipato i controllori e i verificatori di TPL Linea: sono state svolte due sessioni in due giornate, la prima teorica, mentre la seconda direttamente sull’autobus in una sorta di “aula didattica” per simulare direttamente “situazioni tipo” e capire come affrontare possibili emergenze di ordine pubblico e prevenire eventuali contesti di pericolo a danno della clientela e del personale aziendale.

Il dirigente della Squadra Volanti ha condiviso la sua esperienza operativa, fornendo preziose indicazioni sulla gestione delle più frequenti situazioni che si possono verificare sui mezzi di trasporto pubblico e soprattutto sulle modalità di intervento.

TPL Linea “ringrazia la Questura per la preziosa collaborazione operativa al fine di garantire prevenzione e massima sicurezza sui bus e sulle linee della nostra provincia, in particolare nel periodo di maggiore afflusso turistico”.