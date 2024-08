Quando finisce il caldo? In Liguria cambiamento in vista da Ferragosto: “Temporali e calo delle temperature”

Liguria. Il caldo insopportabile potrebbe avere le ore contate. L’anticiclone africano inizia a dare segni di cedimento e già dalla giornata di Ferragosto la situazione potrebbe cambiare – anche a Genova e in Liguria – mettendo fine all’ondata di calore contrassegnata dal bollino rosso del ministero della Salute, valido al momento fino al 15 agosto.

“Già questa notte abbiamo avuto un primo assaggio del progressivo abbassamento delle temperature che si prospetta per i prossimi giorni – spiega Barbara Turato, dirigente responsabile del settore meteorologico e idrologico di Arpal -. Le temperature minime sono state di un paio di gradi inferiori a Genova, intorno a 26 gradi, mentre le località dell’entroterra hanno registrato flessioni più significative. Anche la massime si sono ridimensionate rispetto ai 34-35 gradi dei giorni scorsi e siamo arrivati a valori più consoni, di poco superiori ai 30 gradi. Sarà un ritorno lento a temperature più gradevoli”.

Qualcosa, infatti, sta per cambiare sopra le nostre teste: “Nei prossimi giorni – prosegue Turato – è atteso un passaggio di aria fredda in quota che porterà un aumento dell’instabilità, con la possibilità di temporali soprattutto in Pianura Padana e sulle Alpi. Per percepirlo in maniera più significativa anche al suolo dovremo aspettare di avvicinarci a Ferragosto, quando è attesa una perturbazione che potrebbe cambiare lo scenario“.

In Liguria, insomma, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. “Ovviamente – precisa l’esperta – è ancora tutto da definire e c’è molta incertezza perché non tutti i modelli sono coerenti nel mostrare la stessa evoluzione, ma sembra che già a partire da Ferragosto ci possa essere un primo passaggio perturbato con possibili temporali già in mattinata e poi un peggioramento più marcato tra sabato e domenica con piogge più diffuse e quindi giornate un più grigie. Sarà tutto da confermare, ma potrà essere un break dalla fase calda. Se dovesse concretizzarsi avremmo quel calo termico che tutti auspichiamo, il problema è che sarebbe accompagnato dalla pioggia, che andrebbe a disturbare le vacanze ferragostane anche nella nostra regione”.

Ma c’è il rischio di fenomeni intensi? “In questo momento non si profilano. Certo è che, dopo un periodo di prolungato riscaldamento, quando arrivano le prime incursioni di aria fredda l’atmosfera risponde in maniera molto violenta, quindi non si può escludere a priori che ci sia qualche temporale più intenso, anche grandinigeno”, risponde Turato.

Quello che accadrà dopo la settimana di Ferragosto è ancora molto incerto. Purtroppo la tendenza visibile ad oggi non promette niente di buono: “A seguire potrebbe di nuovo aumentare il caldo, ma l’affidabilità di questa previsione si riduce tantissimo“, avverte Turato. La tregua, quindi, potrebbe essere solo momentanea, ma allo stesso tempo l’eventuale aumento delle temperature “è ancora tutto da quantificare nella sua entità”. Insomma, meglio godersi la pausa in arrivo e affidarsi alle previsioni dei prossimi giorni.